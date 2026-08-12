Declara el cardiólogo que dijo que Maradona no recibió atención correcta antes de morir

Tras la muerte de Maradona, el 25 de noviembre de 2020, la Justicia conformó una Junta Médica integrada por peritos oficiales -entre médicos legistas o forenses, dos psiquiatras, un toxicólogo, un nefrólogo y un hepatólogo- así como peritos de la defensa y de la querella.

Di Niro es jefe de Cardiología del Hospital Central de la localidad de San Isidro, en la provincia de Buenos Aires.

El informe de la Junta detalló que quienes estuvieron a cargo del seguimiento médico de Maradona en el último mes de vida no realizaron los estudios cardiológicos necesarios para evaluar su salud.

"Un paciente como Diego Armando Maradona, con su historia previa de insuficiencia cardíaca congestiva y una miocardiopatía dilatada con función sistólica alterada y asociada a consumo de cocaína y alcohol, debe realizar controles cardiológicos periódicos", expresó el documento de 70 páginas al que accedió EFE.

"Además, nunca debería haber suspendido los tratamientos vasodilatadores, antihipertensivos, y el tratamiento de la insuficiencia cardíaca", continuó el informe, para finalmente concluir que "fueron ignorados los signos de riesgo de vida que presentaba el paciente".

El pasado martes declaró ante el tribunal el médico legista o forense Carlos Mauricio Cassinelli, coordinador de la misma Junta Médica y quien argumentó -en línea con el informe de 2021- que los síntomas que presentaba Maradona en sus últimos días de vida eran compatibles con una "insuficiencia cardíaca que deberían haberse controlado".

El astro del fútbol falleció mientras estaba sometido a un tratamiento domiciliario en una casa a las afueras de Buenos Aires.

Según el informe, Maradona habría sufrido allí una agonía "de hasta doce horas" previa a su muerte.

En este proceso son juzgados el neurocirujano Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov, el psicoanalista Carlos Díaz, la doctora y coordinadora de la empresa Swiss Medical, Nancy Forlini, el médico Pedro Di Spagna, el coordinador de enfermeros Mariano Perroni y el enfermero Ricardo Almirón, todos por el delito de homicidio simple con dolo eventual.