El argentino Gattoni viaja a Italia para ultimar su fichaje por el Ascoli

El defensa bonaerense, de 27 años y con pasaporte italiano por ser el país de origen de uno de sus abuelos, se entrenaba desde el inicio de la pretemporada al margen del grupo a la espera de encontrar acomodo y viajó el martes al país transalpino con permiso del Sevilla para cerrar los detalles de la operación, informaron fuentes del club andaluz.

Federico Gattoni llegó al Sevilla en el verano de 2023 procedente de San Lorenzo de Almagro, que cobró alrededor de un millón de euros por su traspaso, pero sólo estuvo media temporada en la disciplina sevillista, en la que disputó cuatro encuentros oficiales en los que marcó un gol.

En enero de 2024 fue cedido al Anderlecht belga, con el que disputó una decena de encuentros, y en el verano siguiente recaló, también a préstamo, en el River Plate, donde apenas tuvo protagonismo, ya que participó sólo en siete encuentros en un año y medio antes de regresar al Sevilla la Navidad pasada.

En el pasado mercado invernal, el Sevilla estaba obligado a inscribir a Gattoni por tener contrato en vigor pero ni su compatriota Matías Almeyda ni su sustituto, Luis García Plaza, contaron con el central, que sólo disputó los nueve minutos finales en el partido ante el Alavés en el Sánchez-Pizjuán.