El Manchester United gana al Leeds en los penaltis en su penúltimo amistoso

Era el quinto encuentro de pretemporada para los 'red devils', después de dos victorias (contra Rosenborg y Atlético de Madrid), un empate (PSG) y una derrota (Wrexham). También había disputado cuatro amistosos el Leeds, con un saldo de tres victorias (Sunderland, Liverpool y Leipzig) y una derrota (Wrexham).

Al Manchester United se le puso pronto el encuentro de cara. Después de varias ocasiones erradas, en el minuto 16 un contragolpe conducido por Bryan Mbeumo por la banda izquierda terminó con un pase al corazón del área que remató Zirkzee al primer toque para hacer el 1-0.

Daniel Farke hizo debutar en la portería del Leeds al guardamenta James Trafford, el fichaje más caro de su historia, después de desembolsar 45 millones de libras, y el británico tuvo mucho trabajo en su primer encuentro con su nuevo equipo.

Sin embargo, cuando más encerrado estaba el Leeds, llegó el tanto del empate. La defensa de los 'red devils' no estuvo contundente en un balón muy largo y fueron los atacantes del Leeds los que se cocinaron una ocasión que Brenden Aaronson convirtió en el 1-1.

El carrusel de cambios en el inicio de la segunda mitad mejoró más al Leeds que al Manchester United, pero los 'red devils' supieron aguantar el arreón de su rival. El cansancio típico de la pretemporada en la segunda parte contribuyó a un juego más ofensivo, con muchas ocasiones para ambos conjuntos que, sin embargo, no se convirtieron en goles.

Así, el encuentro terminó con empate a 1, tras lo que se procedió directamente a disputar una tanda de penaltis para romper la igualdad en el marcador. El Leeds, que empezó lanzando, erró el segundo disparo desde el punto fatídico, mientras que el Manchester United falló el cuarto. Hubo que lanzar un penalti más: Justin lo falló y Mazraoui lo anotó, dando la victoria a los 'red devils'.

Ninguno de los dos equipos concluye su pretemporada con este partido, ya que los de Michael Carrick todavía se enfrentarán el 15 de agosto al Milan en el Tarczynski Arena de Breslavia (Polonia), mientras que al Leeds le resta un cruce contra el Augsburgo el mismo día.

La Premier League arranca para estos dos clubes el 22 de agosto. El Manchester United visitará al Hull City, mientras que el Leeds United hará lo mismo con el Nottingham Forest.