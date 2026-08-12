El PSG vence al Aston Villa y conquista su segunda Supercopa de Europa consecutiva

Magia georgiana y un salvavidas de lujo

El encuentro arrancó con las lógicas muestras de pretemporada y la resaca física que dejó la reciente Copa del Mundo. Sin embargo, el talento diferencial rompió el cero: Khvicha Kvaratskhelia demostró estar un escalón por encima del resto y adelantó al PSG con una brillante acción individual asistida por el joven Desiré Doue.

Cuando los franceses controlaban las acciones, emergió la gran sorpresa de la noche: el joven debutante Brian Madjo. Con apenas 17 años, el delantero nacionalizado luxemburgués se convirtió en una pesadilla para la defensa parisina. Tras avisar en un par de ocasiones, Madjo aprovechó un preciso centro de John McGinn para ganarle la posición a William Pacho y firmar el empate transitorio justo antes del descanso.

La pizarra de Luis Enrique y el golpe final

Ante la falta de ritmo y las imprecisiones defensivas, el técnico asturiano recurrió a su banca y acertó de pleno con el ingreso de Ousmane Dembélé.

En la segunda parte, Dembélé filtró un pase milimétrico al espacio para Desiré Doue, quien se marchó en solitario para definir con categoría ante Marco Bizot. Tras la revisión del VAR por un supuesto fuera de juego, el tanto subió al marcador para devolverle la ventaja a los parisinos y sentenciar el rumbo del encuentro.

Con esta derrota, Unai Emery estira su mala racha personal en la Supercopa de Europa, acumulando cuatro caídas en igual cantidad de intentos, además de sumar su novena derrota en los duelos directos frente a Luis Enrique.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Historia pura en el firmamento europeo

Este triunfo le otorga al PSG su segunda Supercopa consecutiva, una gesta histórica que hasta ahora solo habían conseguido colosos de la talla del Real Madrid (2016-2017) y el AC Milan (1989-1990). El club más poderoso del momento arranca el nuevo curso levantando trofeos y ratificando que, incluso sin mostrar su versión más pulida, la jerarquía de sus individualidades le basta para mandar en Europa.

Aquí tienes el texto corregido con la sustitución realizada y la puntuación/espaciado ajustados para mayor claridad:

Ficha técnica:

París Saint-Germain (2): Matvey Safonov; Achraf Hakimi, Marquinhos, William Pacho, Nuno Mendes (Lucas Hernández, minuto 75); Rúben Neves (Fabián Ruiz, minuto 75), Vitinha, Warren Zaïre-Emery; Khvicha Kvaratskhelia (Lucas Beraldo, minuto 88), Maghnes Akliouche (Ousmane Dembélé, minuto 46) y Désiré Doué (Senny Mayulu, minuto 87).

Aston Villa (1): Marco Bizot; Matty Cash, Victor Lindelöf, Pau Torres (Tyrone Mings, minuto 79), Ian Maatsen; Boubacar Kamara (Lamare Bogarde, minuto 72), João Gomes (Ross Barkley, minuto 79); John McGinn (Alysson, minuto 73), George Hemmings, Emiliano Buendía; y Brian Madjo (Tammy Abraham, minuto 72).

Goles: 1-0, minuto 21: Khvicha Kvaratskhelia; 1-1, minuto 45: Brian Madjo; 2-1, minuto 61: Désiré Doué. Árbitro: Omar Artan (SOM). Mostró tarjeta amarilla a Pau Torres, João Gomes y John McGinn, del Aston Villa.

Incidencias: Final de la Supercopa de Europa disputada en el estadio Red Bull Arena de Salzburgo ante unos 30.000 espectadores.

Fuente: EFE