El Real Madrid vuelve al rosa 'pandemia' para su tercera equipación

"La camiseta celebra el alcance global del Real Madrid y la pasión compartida que trasciende fronteras, idiomas y culturas. Inspirada en conceptos de unión y positividad, combina referencias al legado del club con una construcción moderna para dar lugar a un diseño distintivo y contemporáneo", remarca la firma deportiva.

En las dos temporadas anteriores en las que el conjunto blanco lució el rosa, no fueron sinónimo de éxito.

En la 2014/2015, bajo el mando de Carlo Ancelotti, el equipo levantó la Supercopa de Europa y el Mundial de Clubes, pero ninguno de los tres títulos 'grandes'. En la 2020/2021, con los estadios aún cerrados, la entidad acabó sin ningún trofeo bajo el mando de Zinedine Zidane.

Ese año, además, el equipo lució el rosa en su eliminatoria de octavos de final de la Liga de Campeones en el mes de agosto ante el Manchester City, recordado por la derrota final por 2-1 y por los graves errores del central francés Raphael Varane.

El diseño de esta tercera equipación está inspirada en los "patrones geométricos" presentes en la "artesanía artística latinoamericana" y su resultado equilibra "tradición y modernidad" a través de las texturas y los detalles.

Pese al rosa predominante, los detalles en blanco roto están presentes en el cuello de pico, los puños, el logotipo de la marca deportiva, el escudo del Real Madrid y las tres bandas.

El kit se completa con pantalón y medias en el mismo tono rosa, con detalles en blanco roto a juego, y ya está disponible en las tiendas oficiales del Real Madrid.