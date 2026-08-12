Ferran no se incorpora al trabajo con el Barça, que le da permiso para negociar con el PSG

Ferran debía iniciar hoy la pretemporada con el Barça junto a los otros cuatro campeones del mundo con España que todavía estaban de vacaciones -el defensa Pau Cubarsí, los centrocampistas Pedro González 'Pedri' y Dani Olmo y el delantero Lamine Yamal- y que sí que se han reintegrado al grupo.

El acuerdo por el traspaso del autor del gol de España en la final del Mundial está muy cerca de cerrarse entre el club parisino y el Barcelona, que cobrará unos 55 millones de euros, por lo que todas las partes han considerado que lo mejor es que Ferran ya no se ejercite con la camiseta azulgrana.

El equipo que dirige Hansi Flick tiene previsto este miércoles una doble sesión. Los futbolistas internacionales que acaban de llegar harán en estos primeros días trabajo específico.