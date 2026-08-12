Messi, en el banquillo del Inter Miami para el partido de Leagues Cup contra el León

Messi se marchó a Argentina tras el deceso de su progenitor, Jorge Messi, el pasado sábado a los 68 años, y no estuvo disponible en el partido de ese mismo día en el que el Inter Miami cayó por 1-2 frente al Monterrey y agotó casi por completo sus opciones de clasificar a la siguiente fase de la Leagues Cup.

Necesitará golear al León y esperar la derrota de varios conjuntos de la Major League Soccer (MLS) entre hoy y mañana.

El astro argentino dedicó este miércoles en Instagram un emotivo mensaje dirigido a su padre en el que expresó su dolor por su partida, contó cómo fue jugar un Mundial por primera vez lejos de él y puso en duda que pueda seguir jugando al fútbol durante mucho tiempo más.

"No sé qué voy a hacer sin vos, no sé cómo seguir. Yo solo jugaba al fútbol y ahora tengo bastantes dudas de que vaya a seguir haciéndolo por mucho tiempo más. Estuviste al lado mío desde el principio, faltaba tan poquito para el final. ¿Por qué no aguantaste ese poquito más y terminábamos juntos?", escribió Messi, de 39 años, en la red social.

Messi se ha perdido algunos de los últimos encuentros del Inter Miami a causa de su participación en el Mundial, donde Argentina cayó 1-0 ante España en la final.

El delantero disfrutó de unas breves vacaciones tras la derrota en las que viajó a su Rosario natal para visitar a su padre, que falleció el sábado en el sanatorio Centro, donde se encontraba ingresado.