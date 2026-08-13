2-0. Javi Guerra y Sato despejan algunas dudas del Valencia ante un Hércules sin pegada

Tras una primera parte muy equilibrada, dos errores de la defensa herculana en la salida de balón permitieron al Valencia desatascar el encuentro gracias a la calidad de Guerra, que firmó un gran tanto y asistió a Sato en el segundo.

Carlos Corberán apostó de inicio por una alineación muy reconocible y similar a la que podría presentar en el inicio de la competición, con la línea de tres centrales que ha utilizado en los últimos amistosos y el canterano Gamón en el carril derecho ante la falta de fichajes en esa demarcación.

Eso sí, el debut en la Liga no se producirá este fin de semana por haber solicitado el Betis aplazar el encuentro que deben disputar y por eso el club de Mestalla ha disputado este amistoso y el del miércoles ante el Teruel, que le ganó 0-1.

El Valencia llevó la iniciativa del juego en los primeros minutos, en los que monopolizó la posesión del balón ante un Hércules impreciso e intimidado.

El japonés Sato fue el atacante más activo, si bien su movilidad no se tradujo en ocasiones claras para el Valencia.

Con el paso de los minutos, el Hércules fue creciendo y logró cambiar la inercia del juego. El conjunto alicantino tomó el control del balón y se asomó al área de Dimitrevski con un disparo de Andy Escudero y un centro al que no llegó por poco Antoñín.

Sato despertó al Valencia con una jugada individual en la que puso a prueba los reflejos del portero Blazic.

El Valencia volvió a tomar el control del partido, más por obligación que por fútbol, en el tramo final del primer tiempo, aunque con un juego previsible que apenas inquietó a un Hércules bien plantado y con las ideas claras en las labores defensivas.

El Hércules arruinó su buen trabajo táctico en el inicio de la segunda parte, cuando una pérdida de balón de Rentero activó una contra que aprovechó Javi Guerra para, tras un par de amagues, anotar el primer gol con un disparo que sorprendió a Abad.

El equipo alicantino respondió de forma inmediata con una acción de Antoñín, pero el delantero, en una posición similar a la de Guerra, estrelló el balón en el cuerpo de Dimitrevski.

El conjunto de Beto Company tomó de nuevo el control del balón, pero un nuevo error de Rentero en zona de riesgo lo aprovechó Javi Guerra para asistir a Sato, quien batió por bajo al portero del Hércules.

El segundo tanto hizo daño al Hércules, que bajó definitivamente la guardia ante un Valencia que se conformó con el resultado, rotó jugadores y economizó esfuerzos de cara al debut liguero.

2.- Valencia: Dimitrevski; Gamón, Tárrega, Pepelu, De Haas, Jesús Vázquez; Guido, Ugrinic, Javi Guerra; Sato y Hugo Duro. También jugaron Panach, Durá, Marcos Navarro, Aimar y Marc Martínez.

0.- Hércules: Blazic; Samu Vázquez, Rentero, Cantero, Javi Jiménez; Gismera, Manu Rico, Mehdi Puch, Víctor Narro, Andy Escudero y Antoñín. También jugaron Carlos Abad, Ben Hamed, Fidalgo, Álex Jiménez, David López, Rubén Cantero, Galvañ, Guti, Pepe Traoré, Hamza y Peñaranda.

Goles: 1-0, min. 47: Javi Guerra. 2-0, min. 54: Sato.

Árbitro: Gordillo Escamilla (comité valenciano). Mostró tarjeta amarilla a Samu Vázquez y Cantero, del Hércules.

Incidencias: Encuentro amistoso de pretemporada disputado en el estadio Antonio Puchades de la Ciudad Deportiva del Valencia ante unos 1.500 espectadores.