La insólita broma de Marco Rubio por culpa de la dieta keto: “Presidente, tenemos que bombardear Paraguay”

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, hizo una llamativa referencia a Paraguay durante una entrevista en el podcast de la exasesora trumpista Katie Miller. El funcionario estadounidense relató, en tono jocoso, su experiencia con la dieta keto y aseguró que las primeras horas sin azúcar ni carbohidratos le provocaron una sensación “casi psicótica”.

Rubio llevó la anécdota al terreno político y planteó, hipotéticamente, qué habría ocurrido si hubiera atravesado aquella abstinencia mientras ocupaba un cargo de responsabilidad. Fue entonces cuando mencionó a Paraguay como un supuesto blanco de un bombardeo.

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“Tenemos que bombardear Paraguay”

“Es como si hubiera hecho esto mientras ocupaba este cargo: habría entrado y dicho: ‘Señor presidente, tenemos que bombardear, no sé, Paraguay’”, relató Rubio durante la conversación.

Según continuó con la broma, ante una eventual pregunta sobre el motivo, habría respondido: “‘¿Por qué?’. ‘No sé, simplemente estoy muy enojado; no he comido nada de azúcar’”.

La referencia fue planteada claramente como parte de una anécdota humorística sobre los efectos que, según su experiencia personal, tuvo la dieta keto durante sus primeros días.

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Rubio relató una “experiencia casi psicótica”

Rubio contó que hace cuatro o cinco años decidió probar la dieta keto, un régimen alimentario que restringe fuertemente el consumo de carbohidratos y prioriza alimentos ricos en grasas y proteínas.

“Una vez, hace quizá cuatro o cinco años, probé esto que se llama dieta keto. Y básicamente uno come todas esas proteínas, así que atraviesa una enorme abstinencia de azúcar y carbohidratos”, relató.

El secretario de Estado agregó que las primeras 72 horas fueron para él “una experiencia casi psicótica”, en referencia al cambio brusco en su alimentación.

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Aclaró que no está contra la dieta

Tras la particular comparación, Rubio se encargó de aclarar que su comentario no constituía una crítica contra la dieta keto.

“No es que esté en contra de esta dieta. No estoy pidiendo que la prohíban. Animo a la gente a probarla; simplemente digo que no es para todos”, afirmó.

La mención de Paraguay surgió así en el marco de una anécdota sobre alimentación y no como una declaración sobre la política exterior estadounidense hacia el país.