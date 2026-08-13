Bellingham: “Es un sueño para mí trabajar con un entrenador como Mourinho”

El inglés, que ha sido el último en llegar tras el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, habló este jueves sobre el nuevo proyecto del equipo en una entrevista concedida a los medios del club.

“El Mundial fue una experiencia muy buena para mí y para mis compañeros de Inglaterra, pero estoy listo para volver y competir con mis compañeros del Real Madrid. Ojalá podamos ganar”, aseguró.

Bellingham se incorporó el miércoles a la pretemporada del conjunto blanco y participó en una sesión preparatoria junto a los jugadores que no fueron convocados para disputar el Trofeo Teresa Herrera ante el Deportivo en Riazor, el cual fue para el Real Madrid tras ganar 1-0: “Estoy corriendo mucho, con el calor, y estoy haciendo mucho fútbol con mis compañeros. Es difícil, pero es bueno para disfrutar. Este sufrimiento me gusta mucho”, dijo sobre su vuelta al trabajo.

Respecto a Mourinho, admitió que es un sueño trabajar con él, ya que existe una vinculación previa.

“Siento que tengo una relación con él ya y es un sueño para mí trabajar con un entrenador como Mourinho. Sólo tuve una ocasión para verle, pero estoy muy emocionado por ver cómo es”, narró.

Por último, presagió una buena temporada para el equipo, y valoró su experiencia con el paso de los años.

“Ahora soy un poco más hombre y tengo más experiencia. Tengo buenas sensaciones para esta temporada con los nuevos fichajes y el entrenador", finalizó.