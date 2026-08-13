Conmebol y Federación colombiana donarán 1 millón de dólares a afectados por terremoto

Asunción, 13 ago (EFE).- La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) y la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) anunciaron este jueves la donación conjunta de un millón de dólares para apoyar las labores de reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto de magnitud 7,4 que azotó el lunes a Colombia y ha causado al menos 265 muertos.