Dusan Vlahovic, nuevo jugador del Besiktas hasta 2029

Este miércoles el club turco anunció las negociaciones por el jugador serbio que este jueves culminaron con la firma del contrato este viernes a las 19.00 hora local en el Estadio Tupras, abierta para todos los aficionados en las gradas inferiores.

"En relación con el traspaso del futbolista profesional Dusan Vlahovic, se ha firmado un contrato de tres años con el jugador, vigente desde la temporada 2026-2027 hasta el final de la temporada 2028-2029. El jugador recibirá una cantidad garantizada de 7.500.000 € por cada temporada de fútbol", informó el Besiktas a través de un comunicado.

Vlahovic, de 26 años, llegó a la Juventus en enero de 2022 procedente de la Fiorentina, después de haberse consolidado como uno de los delanteros más destacados de la Serie A. El atacante serbio fue fichado por el conjunto turinés por una cantidad cercana a los 80 millones de euros.

El internacional serbio afronta ahora un cambio de escenario después de no haber alcanzado un acuerdo para renovar su contrato con la Juventus, club del que se ha despedido a través de su perfil de la red social 'Instagram'.

"Mi viaje con la Juventus llega a su fin. Han sido años intensos. Años de victorias, de goles, de inmensas alegrías, pero también de momentos difíciles. Siempre he intentado darlo todo, cada vez que he pisado el campo", dijo Vlahovic.

Asimismo, agradeció a los miembros del club, compañeros, aficionados y la ciudad porque para él se convirtió en un "hogar" y quiere que todo lo que han vivido con el club, no "desaparezca".

"Me voy de Turín con muchos recuerdos, con gratitud y con la conciencia de que he dejado una parte de mí aquí. He llegado con ganas de formar parte de la historia de la Juventus. Voy a decir con gusto que la Juventus siempre será parte de la mía", sentenció el comunicado Dusan Vlahovic.