El campeón Oporto se mide al Rio Ave sin el argentino Varela

Varela fue titular en el triunfo sobre el Alverca (2-0), pero tuvo que abandonar en la segunda parte debido a "un esguince traumático en el tobillo derecho", según el informe médico del club.

Su ausencia es uno de los varios problemas que tiene el técnico de los 'dragones', Francesco Farioli, que además tendrá que hacer cambios en el ataque, ya que el recién llegado André Silva se ha sumado a la lista de bajas, en la que se encuentra desde febrero el goleador español Samu Aghehowa.

Silva, exjugador del Sevilla, la Real Sociedad y el Elche, fue uno de los destacados de los 'dragones' en la jornada inaugural, y fueron suyos y del gallego Gabri Veiga los penaltis que resultaron en los dos goles.

El Oporto comenzó la temporada con ventaja sobre sus rivales directos, el Sporting y el Benfica, que en esta jornada se enfrentarán al Vitória de Guimarães y al Casa Pia, respectivamente, tras los empates en su debut.

El Sporting no logró mantener la ventaja de dos tantos conseguida por su nuevo fichaje, el hispano-uruguayo Rodrigo Zalazar -con un gol y una asistencia-, y empató a domicilio ante el Estrela da Amadora (2-2).

Ahora intentará redimirse ante el Vitória de Guimarães, que buscará frenar las embestidas de Zalazar con una defensa en la que se encuentra el español Óscar Rivas, quien, al igual que el 'charrúa', es natural de Albacete.

El Benfica también registró un empate a 2 frente al recién ascendido Académico de Viseu, en un partido disputado a puerta cerrada por sanción y en el que el protagonista fue el argentino Gianluca Prestianni, con un gol y una asistencia.

Prestianni fue el más dinámico de un ataque arrollador en todo menos en la eficacia, algo que las 'águilas' intentarán mejorar en su visita al Casa Pia del colombiano Sebastián Pérez.

Partidos de la segunda jornada de la Liga Portugal: