Marca de Nubicom creó un conflicto entre Grupo Vázquez y su fundador

En setiembre de 2025, en plena carrera por adjudicarse la licitación de cuatro subbandas para la red 5G, la argentina Nubicom SA sentó las bases para su eventual operación local.

Uno de los pasos consistió en constituir una persona jurídica local denominada Nubicom Paraguay SA el 13 de setiembre de ese año, integrando un capital social de casi US$ 24 millones a la empresa dirigida por directivos del Grupo Vázquez, esquema empresarial ligado al presidente Santiago Peña.

En el directorio de la novel firma local figuran Guillermo Vázquez, como director presidente (director suplente de Ueno Bank); César Astigarraga, como vicepresidente, y Luis Angulo, como director titular. La adjudicación a la “nueva” persona jurídica local Nubicom Paraguay SA, llegó el 13 de octubre de 2025.

La marca puesta

Al mismo tiempo que Nubicom “estrenaba” socios locales, su fundador tomó aparentes medidas legales preventivas.

El 17 de setiembre, el argentino Emanuel Eduardo Salinas, accionista y fundador de la empresa, con el patrocinio del abogado Wilfrido Fernández de Brix, solicitó registrar la marca “Nubicom Paraguay” en tres categorías (37, 38, 42 y 35 de la Clasificación de Niza) ante la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (Dinapi).

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Las categorías invocadas abarcan desde la construcción y las telecomunicaciones hasta la tecnología y servicios de seguridad.

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El trámite se complicó el 10 de abril pasado, cuando en medio de cuestionamientos ante la Contraloría General de la República y la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) hacia Nubicom, Salinas recibió un “revés” a través de un Informe de Fondo Negativo.

El documento señala que la solicitud, al usar el nombre “Paraguay” viola el artículo 2 de la Ley de Marcas, que prohíbe registrar palabras de uso Estatal a personas jurídicas extranjeras.

El expediente, a la fecha sin avances definitorios y con llamativo letargo, motivó la presentación de un urgimiento por parte del abogado Fernández el pasado 6 de julio.

“Teniendo en cuenta el tiempo ya transcurrido y que los plazos procesales han vencido con creces, vengo a presentar el presente urgimiento”, señala el escrito.

Problema “entre socios”

En paralelo a la solicitud de Salinas, la empresa dirigida por el Grupo Vázquez presentó otras seis peticiones de registro de marcas el 30 de enero de 2026.

Tres de estas correspondían a la denominación “Nubi” y tres al nombre “Ucel”, siendo firmante el abogado Juan Fremiort Ortiz Pierpaoli Brítez, concuñado de Justo Zacarías,

Sin embargo, el 20 de marzo, el abogado Fernández en representación del “socio”, presentó oposición a las tres solicitudes de “Nubi”, alegando que la denominación refería a una marca registrada por su cliente en Argentina (Nubicom), con similar trámite local.

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Tras el conflicto, el 19 de junio, Ortiz presentó escritos ante la Dirección de Asuntos Marcarios solicitando el desistimiento de las solicitudes sobre Nubi, pidiendo que remitan los expedientes a la Dirección de Marcas, para la toma de nota del pedido de desistimiento y procedan al archivo.

Situación en curso

Nubicom Paraguay aún continúa con las tres solicitudes de “Ucel” en etapa de análisis de fondo.

En paralelo, desde la Conatel aguardan que la empresa instale 22 radiobases 5G para octubre, caso contrario, se abriría un sumario administrativo que podría derivar en sanciones.

Abogado confirmó roce legal y espera avances

En contacto con este medio, Wilfrido Fernández, abogado y representante de Emanuel Salinas, confirmó que la empresa dirigida por el Grupo Vázquez y a la que tratan como contraparte, claudicó en su intención de registrar la marca “Nubi” ante la Dinapi.

Fernández precisó que las oposiciones se fundamentaron en la solicitud previa del nombre “Nubicom Paraguay” iniciada por el empresario en septiembre pasado y, de forma complementaria, en sus registros vigentes en Argentina. Añadió que el caso llegó a su bufete a través de un estudio en Buenos Aires, limitando su relación con Salinas a lo estrictamente marcario.

Por otra parte, Fernández reconoció que el trámite de Salinas para registrar “Nubicom Paraguay” cuenta con un informe de fondo negativo por incluir el nombre estatal, aunque aclaró que desde el inicio especificaron que no reivindican el uso exclusivo de la palabra “Paraguay”. Ahora esperan que la jefa de marcas, Mirta Moreno, emita la resolución formal en primera instancia que defina el asunto.

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Ante la consulta de posibles efectos legales en el uso de la marca, Fernández aclaró que la solicitud no otorga protección legal anticipada ni derechos de uso exclusivo antes de la concesión efectiva, ya que nuestro sistema legal es “100% registral”.

leonardo.gómez@abc.com.py