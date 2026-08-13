Venezolano Josef Martínez ficha por el Columbus Crew

El ariete Josef Martínez, de 33 años, que llegó a estar en los planes de Olimpia en este mercado de pases, firmó con el club de Ohio hasta el final de 2026, aunque podría extender su vinculación hasta la conclusión de la temporada ‘sprint’ de la MLS del próximo año, informó en un comunicado el Columbus Crew.

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Martínez regresa así a la liga en la que militó entre 2017 y 2025, vistiendo las camisetas del Atlanta United, el Inter Miami, el CF Montreal y el San José Earthquakes. Se marchó al Tijuana el pasado noviembre para disputar el Clausura mexicano.

El delantero conquistó la MLS Cup en 2018 con el Atlanta United, año en que también fue elegido MVP de la liga norteamericana.

Martínez es el sexto máximo goleador de la fase regular de la MLS con 130 goles en 214 partidos disputados. Su fichaje se suma a las recientes incorporaciones de Brais Méndez, Eric Bailly y Gonzalo Tapia al Columbus Crew.

El equipo de Ohio es actualmente undécimo en la Conferencia Este, a tres puntos de la novena plaza que da acceso al ‘play-in’. Le ha ido mejor en la Leagues Cup, donde el Columbus Crew uno de los cuatro equipos de la MLS clasificados a los cuartos de final.