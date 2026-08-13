Fluminense destituye al técnico argentino Luis Zubeldía tras traspiés en la Libertadores

El club carioca informó en sus redes sociales que tanto Zubeldía como sus auxiliares Maxi Cuberas, Carlos Gruezo y Alejandro Escobar, así como el preparador físico Lucas Vivas, ya no comandan el equipo.

Fluminense agregó que el auxiliar-técnico permanente del club, Marcão, asumirá interinamente como entrenador a partir del partido del próximo sábado, cuando el equipo recibirá en el Maracaná al líder Palmeiras por el Campeonato Brasileño.

Pese a que era defendido por líderes del equipo como los veteranos Thiago Silva y Hulk, Zubeldía venía siendo presionado por los resultados irregulares del conjunto desde hacía algunas semanas, especialmente desde su eliminación en la Copa do Brasil por el Vasco da Gama a comienzos de julio.

El equipo llegó a disputar el liderazgo del Campeonato Brasileño este año cuando Zubeldía estaba en su auge, pero actualmente está en los puestos intermedio de la clasificación, a 13 puntos del líder Palmeiras.

Tras ocho partidos sin vencer, el empate ante el Rivadavia fue el puntillazo final.

Tras su incapacidad para imponerse al conjunto argentino en el Maracaná, Fluminense necesitará vencer como visitante en Mendoza para avanzar a cuartos de final de la Libertadores.

Zubeldía de despide con 30 victorias, 18 empates y 13 derrotas en los 61 partidos en que comandó el conjunto carioca. Bajo su comando el equipo terminó en el cuarto lugar en la clasificación del Campeonato Brasileño de 2025, lo que le garantizó el cupo en la Libertadores.