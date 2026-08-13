Mateo Pellegrino, nuevo jugador de la Fiorentina

El atacante, de 24 años, llega después de una destacada primera campaña en la Serie A, en la que disputó 37 partidos de liga y marcó nueve goles con el conjunto parmesano.

Nacido en la localidad española de Valencia, el delantero jugó en varias academias juveniles como la del Valencia o Inter de Milán, debido a compromisos futbolísticos de su padre. Además, se formó en las categorías inferiores de Vélez Sarsfield, club con el que dio sus primeros pasos como profesional.

En febrero de 2025 dio el salto al fútbol italiano para incorporarse al Parma, inicialmente procedente de Vélez. En su primera temporada completa en la Serie A se consolidó como una de las principales referencias ofensivas del conjunto emiliano y terminó como su máximo goleador liguero, con nueve tantos.

De 1,92 metros y con perfil zurdo, destaca por su presencia física y su capacidad en el juego aéreo, características que le permitieron convertirse en un delantero importante para el Parma.

El argentino llega a Florencia, donde coincidirá con su compatriota Franco Manstantuono, después de que su nombre estuviera durante semanas en la agenda de la Fiorentina como una de las alternativas para reforzar la delantera. El club 'viola' había identificado al atacante como uno de los objetivos de su director deportivo, Fabio Paratici.

Con su incorporación, la Fiorentina suma una nueva pieza para el proyecto dirigido por Fabio Grosso y apuesta por un delantero que ya cuenta con experiencia en la máxima categoría del fútbol italiano.