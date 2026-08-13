Resultados de la tercera eliminatoria previa y cruces del playoff de la Liga Conferencia

Thun (SUI) o Víkingur Reykjavík (ISL) - Borac (BIH)
Shamrock Rovers (IRL) o Egnatia (ALB) - KuPS Kuopio (FIN) o Universitatea Craiova (ROU)
Drita (KOS) - Inter Club d'Escaldes (AND)
Lech Poznan (POL) o KI Klaksvik (FRO) - Riga (LET)
Lincoln Red Imps (GIB) u Omonia (CYP) - Larne (NIR)
Ferencvaros (HUN) o Górnik Zabrze (POL) - Mónaco (FRA)
Inter Turku (FIN) - Debrecen (HUN) o Copenhague (DEN)
Benfica (POR) o Heart of Midlothian (ESC) - Paide Linnameeskond (EST) o Rapid Viena (AUT)
Hajduk Split (CRO) - Raków Częstochowa (POL)
Panathinaikos (GRE) - Hradec Kralove (CZE) o Besiktas (TUR)
PAOK (GRE) o Anderlecht (BEL) - Brann (NOR)
Atalanta (ITA) - Hapoel Tel-Aviv (ISR) o Katowice (POL)
Jagiellonia (POL) o Rangers (ESC) - Jablonec (CZE) o RFS (LET)
Nordsjælland (DEN) - St. Gallen (SUI)
Dinamo City (ALB) - Pafos (CYP) o Salzburgo (AUT)
Getafe (ESP) - Partizán Belgrado (SRB)
Lugano (SUI) - Maccabi Tel-Aviv (ISR) o CSKA Sofía (BUL).