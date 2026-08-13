Fútbol Internacional
13 de agosto de 2026 a la - 18:25

Resultados de la tercera eliminatoria previa y cruces del playoff de la Liga Conferencia

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Madrid, 13 ago (EFE).- Resultados de tercera eliminatoria previa y cruces del playoff de la Liga Conferencia de fútbol:

Por EFE

Thun (SUI) o Víkingur Reykjavík (ISL) - Borac (BIH)

Shamrock Rovers (IRL) o Egnatia (ALB) - KuPS Kuopio (FIN) o Universitatea Craiova (ROU)

Drita (KOS) - Inter Club d'Escaldes (AND)

Lech Poznan (POL) o KI Klaksvik (FRO) - Riga (LET)

Lincoln Red Imps (GIB) u Omonia (CYP) - Larne (NIR)

Ferencvaros (HUN) o Górnik Zabrze (POL) - Mónaco (FRA)

Inter Turku (FIN) - Debrecen (HUN) o Copenhague (DEN)

Benfica (POR) o Heart of Midlothian (ESC) - Paide Linnameeskond (EST) o Rapid Viena (AUT)

Hajduk Split (CRO) - Raków Częstochowa (POL)

Panathinaikos (GRE) - Hradec Kralove (CZE) o Besiktas (TUR)

PAOK (GRE) o Anderlecht (BEL) - Brann (NOR)

Atalanta (ITA) - Hapoel Tel-Aviv (ISR) o Katowice (POL)

Jagiellonia (POL) o Rangers (ESC) - Jablonec (CZE) o RFS (LET)

Nordsjælland (DEN) - St. Gallen (SUI)

Dinamo City (ALB) - Pafos (CYP) o Salzburgo (AUT)

Getafe (ESP) - Partizán Belgrado (SRB)

Lugano (SUI) - Maccabi Tel-Aviv (ISR) o CSKA Sofía (BUL).