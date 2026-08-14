3-2. Sergi Altimira marca su primer gol con el Sporting en el triunfo sobre el Vitória

El Sporting abrió el marcador en el minuto 9 por el canterano Flávio Gonçalves, que se hizo con el balón tras una jugada en la que el griego Fotis Ioannidis regateó a varios rivales al entrar en el área.

En el 22 Ioannidis rodó ante un rival y anotó el segundo tanto, en el que compartió protagonismo con Geny Catamo, quien, antes de asistir a su compañero, hizo una vaselina a un defensa del Vitória.

Poco antes del descanso, Altimira, con un cañonazo con la derecha desde fuera del área, logró la tercera diana del partido y la primera desde que cambió el verdiblanco del Betis por el del Sporting esta temporada.

En la segunda parte, las cosas se complicaron para los 'leones', ya que, a pesar del resultado, el Vitória de Guimarães del central albaceteño Óscar Rivas siguió buscando el gol, y en el 66' recortó distancias con un potente disparo de su capitán, Samu Silva.

En el 69' anotó el 3-2 mediante un tiro de cabeza del senegalés Ndoye.

Se respiraba un ambiente tenso en el estadio José Alvalade, pues el Sporting desperdició una ventaja de dos goles ante el Estrela da Amadora (2-2) en la pasada jornada y vivió esta situación en varias ocasiones durante la campaña anterior, pero el resultado no cambió hasta el pitido final y los tres puntos se quedaron en Lisboa.