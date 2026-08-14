El Elche ficha de nuevo al delantero argentino Ezequiel Ponce

Ponce, de 29 años, vuelve al Elche después de su etapa en el fútbol estadounidense, donde ha militado en el Houston Dynamo de la MLS.

Formado en las categorías inferiores de Newell’s Old Boys, Ponce dio el salto al fútbol europeo en 2015 fichado por Roma, pero no llegó a debutar en el primer equipo italiano y luego pasó por el Granada, Lille, AEK y Spartak de Moscú antes de llegar al Elche en 2021.

En el club ilicitano estuvo dos campañas antes de volver al AEK en 2023, donde estuvo una campaña antes de marcharse a Estados Unidos.

El delantero argentino, según el club ilicitano, se caracteriza por su “movilidad, potencia en el área, capacidad para atacar los espacios e intensidad en la presión, además de su capacidad de remate”.

El atacante argentino completa la delantera ilicitana junto a Fer Niño y su compatriota Abiel Osorio.