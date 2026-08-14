El Toluca del uruguayo Viñas visita al Atlante del ecuatoriano Julio, en el Apertura

Después de dos semanas de parada obligada para jugar la 'Leagues Cup', los equipos mexicanos regresan al torneo de liga con una fecha que arrancará este sábado y terminará el lunes.

Toluca se clasificó a los cuartos de final de la 'Leagues Cup' y tratará de mantener su buen momento ante un Atlante inspirado, tras haber vencido en su anterior presentación en el Apertura al campeón Cruz Azul.

El argentino Antonio Mohamed, entrenador de los 'Diablos', lamentó que su equipo haya sido de los últimos en terminar sus compromisos en el torneo cuya mayor parte se desarrolla en Estados Unidos y sea el primero en jugar en la reanudación del Apertura, pero dejó entrever que no buscará justificaciones.

Dirigido por Miguel Herrera, seleccionador de México en el Mundial de Brasil 2014, en su regreso a la Primera división luego de 12 años, el Atlante busca ser protagonista y ha dejado buena impresión, con un triunfo, un empate y una derrota en tres salidas.

Aunque no ha contado con su goleador, el portugués Paulinho, quien se recupera de una lesión, Toluca va tercero de la tabla de posiciones con dos triunfos, una derrota y seis puntos, uno menos que el líder América. Con Viñas como cabeza de su ataque, mañana saldrá por la victoria en busca de seguir como protagonista.

Este sábado el Monterrey del argentino Lucas Ocampos, líder de los goleadores, recibirá al Juárez FC, en tanto el Atlas del mundialista colombiano Camilo Vargas jugará en su estadio ante el Tigres UANL.

América, dirigido por el uruguayo Guillermo Almada, recibirá el domingo al San Luis. Después de clasificarse a la fase de los ocho mejores de la 'Leagues Cup', las Águilas confían en el buen momento de su ofensiva y saldrán en busca de tres unidades para mantener el primer lugar.

También el domingo, el campeón Cruz Azul visitará al Tijuana, con la idea de hacer borrón y cuenta nueva después de ser eliminado en el torneo entre la MLS y la Liga Mx, en el cual era de los favoritos.

Pumas recibirá a Querétaro y Santos Laguna al Guadalajara, en los otros partidos dominicales.

El lunes, el León visitará al Necaxa y Puebla al Pachuca del delantero venezolano Salomón Rondón, sublíder de los anotadores.

- Partidos de la cuarta jornada del Apertura mexicano:

. Sábado 15: Atlante-Toluca, Monterrey-Juárez FC y Atlas-Tigres UANL.

. Domingo 16: Pumas UNAM-Querétaro, América-San Luis, Santos Laguna-Guadalajara y Tijuana-Cruz Azul.

. Lunes 17: Necaxa-León y Pachuca-Puebla.