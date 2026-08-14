Iker Benito, del Osasuna español, traspasado al Querétaro

Por su parte, el club mexicano tiene la opción, hasta el 31 de agosto de 2027, de comprar un 30 % adicional del jugador. El club rojillo se reserva además un derecho de tanteo ante un futuro traspaso del mirandés a otro equipo, ha informado el club navarro.

Iker Benito Sánchez (Miranda de Ebro, 2002) recaló en la estructura de Tajonar en 2018. Tras militar en el Juvenil Liga Nacional, División de Honor y Promesas, debutó con el primer equipo en la temporada 2021/22. El veloz futbolista termina su etapa en Osasuna habiendo disputado 19 encuentros y anotando dos goles con la elástica rojilla.

En una nota, la entidad navarra agradece al canterano su profesionalidad y su comportamiento durante todas las temporadas en las que ha pertenecido a Osasuna. Asimismo, el Club Atlético Osasuna desea a Iker Benito "la mayor de las suertes en su nuevo reto profesional".