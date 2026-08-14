Lo Celso y Abde no viajan a Italia para el amistoso ante el Inter de Milán

Lo Celso, tras incorporarse esta semana a la disciplina del club, tiene un plan específico de trabajo para alcanzar el estado físico de sus compañeros, mientras que Abde, también mundialista, aún no está completamente restablecido de las dolencias que ha arrastrado esta pretemporada.

Otros jugadores que no viajan para el partido del Estadio San Nicola son los que se recuperan de sus lesiones, casos del portero Diego Conde y el lateral derecho Aitor Ruibal, además del mediapunta uruguayo Gonzalo Petit, quien parece no entrar en los planes de Pellegrini para este nuevo curso.

En esta ocasión, sí ha entrado en la expedición de veintidós jugadores el delantero pontevedrés Iker Losada, que también se ha quedado fuera en otros partidos amistosos de pretemporada.

El equipo verdiblanco, que no tiene competición oficial este fin de semana al aplazar su partido la primera jornada de LaLiga al ser uno de los implicados en la modificación de calendarios por tener jugadores que llegaron hasta las últimas rondas del Mundial, afronta en Bari su octavo encuentro de preparación de la pretemporada.

El pasado sábado se presentó en el estadio La Cartuja ante el Bournemouth inglés (2-2) y ahora se mide al un Inter que, al igual que el Betis, disputará esta campaña la Liga de Campeones de Europa.

La lista de citados está compuesta por los porteros Valles y Manu González, los defensas Bellerín, Ángel Ortiz, Bartra, Natan, Llorente, Valentín Gómez, Junior Firpo y Fran García, los centrocampistas Fidalgo, Gnangoro, Facudo Bernal, Fornals y Marc Roca y los delanteros Isco, Antony, Cucho Hernández, Riquelme, Pablo García, Deossa e Iker Losada.