Matheu y Eduardo Tuzzio, técnicos interinos de Independiente, tras el despido de Quinteros

"Les comunicamos a los socios, socias e hinchas que Gustavo Quinteros ya no es el entrenador del primer equipo de Independiente", dijo el 'Rojo' de Avellaneda en un mensaje publicado en redes sociales en la noche del jueves.

La comisión directiva del club tomó la decisión de desvincular a Quinteros tras la derrota de Independiente por 4-0 ante Atlético Tucumán en los octavos de final de la Copa Argentina.

Tras ese partido, Quinteros, exentrenador de las selecciones de Bolivia y Ecuador, expresó en rueda de prensa que ni los jugadores ni el cuerpo técnico eran "responsables de una continuidad de fracasos en un club tan grande como Independiente, que hace años no gana títulos".

El entrenador cuestionó la falta de incorporaciones acordadas con los dirigentes del club: "No llegó ningún jugador de los que habíamos quedado de acuerdo con la dirigencia que iba a llegar".

En su mensaje en redes sociales, el Independiente expresó que "Quinteros llegó con la responsabilidad y el desafío enorme de ponerse al frente de un Club que exige todo, siempre".

"Más allá de los resultados, queda el respeto por el trabajo, por haber asumido el compromiso y por haber intentado llevar adelante su idea en una camiseta que pesa, que emociona y que obliga", sostuvo la entidad deportiva.

Quinteros asumió como director técnico del Independiente el 19 de septiembre de 2025 y dirigió 32 partidos oficiales entre el Torneo Apertura, el Clausura y la Copa Argentina, con catorce victorias, ocho empates y diez derrotas.

En el torneo Clausura en curso, el Independiente suma seis puntos tras disputar cuatro partidos, con dos victorias y dos derrotas.