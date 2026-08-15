0-2. Nehuen Pérez y Borja Sainz aseguran la victoria del Oporto sobre el Rio Ave

Los 'dragones' se adelantaron en el marcador en el minuto 11, cuando Pérez envió el balón al fondo de la red con un remate de cabeza tras un saque de esquina lanzado por el centrocampista gallego Gabri Veiga.

El bonaerense, que suele jugar de central, fue el elegido por el entrenador Francesco Farioli para sustituir al lesionado Martim Fernandes en el lado derecho de la defensa, por lo que fue titular por primera vez desde agosto del año pasado.

Nehuen Pérez, exjugador del Granada y del Atlético de Madrid, sufrió una lesión en el tendón de Aquiles en septiembre de 2025 que le llevó a perderse prácticamente toda la campaña, en la que acabó disputando solo seis partidos.

El Rio Ave, capitaneado por el también 'albiceleste' Pancho Petrasso, se creció en los últimos compases del partido, pero Borja Sainz evitó un revés para su equipo con un remate de primeras en el 82' que resultó en la segunda diana blanquiazul.

Este ha sido el primer gol de Sainz desde diciembre y, tras marcar, el extremo vasco lo celebró mostrando la dedicatoria en su camiseta a su madre, fallecida en febrero.