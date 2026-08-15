“Mi vida entera de la profesión llevaron”, denuncia odontólogo víctima de robo

El odontólogo Emilio Rivarola dio a conocer su caso como víctima de la inseguridad en la zona Sur de Fernando de la Mora el miércoles 12 de agosto pasado. Según su relato, delincuentes rompieron la ventanilla de su automóvil y se alzaron con costosos instrumentos médicos, dispositivos electrónicos y otros objetos.

El hecho en sí ocurrió entre las 20:00 y las 23:00 horas, sobre las calles Dr. Molinas casi Teniente Rivarola, ya que el profesional se encontraba en una reunión de trabajo durante el mencionado lapso en la mencionada localidad.

Al salir del encuentro para dirigirse a su domicilio, se encontró con la desagradable sorpresa de que la ventanilla trasera del lado derecho de su automóvil había sido destrozada y los malvivientes vaciaron el interior llevándose sus herramientas fundamentales de trabajo.

Si bien sostiene que es baja la esperanza de recuperar todos sus elementos, menciona que tampoco llega a ser nula, ya que requiere de estos equipamientos para trabajar y por esto, además de su denuncia ante la Policía, también realiza averiguaciones por su cuenta.

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La lista de los elementos robados

El doctor mencionó que todo lo robado alcanzaría unos G. 50 millones y todo esto llegó a ser adquirido por él mediante unos diez años de trabajo constante y préstamos:

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1. Radiovisografo Eighteeth y computadora color gris marca HP

2. Luz valo

3. Lupa de la marca Eighteeth

4. Multiplicador de la marca Sirona

5. Micromotor m3 y turbina ambos de la marca Jinme

6. Arenador Bioart

7. Resinas de las marcas Palfique, Forma, Empress; modelador de resina total en cantidad aproximadamente 20

8. Adhesivos y primer Optibond

9. Espátulas de resina de la marca LM y otras

10. Pincel de resina de la marca Hot Spot

11. Caja de clamps, porta clamps, arco metálico y cuñas

12. Goma dique Nic Tone

13. Fresero para tallado completo (dice ioa RO por la caja)

14. Fresero de fresas de pulido

15. Fresero de fresas comunes

16. Kit de pulido de resinas

17. Caja de tira de pulido marca Epitex

18. Caja de cinta articular marca Arti Fol

19. Caja completa de fibras Ribbond

20. Caja de Everx post

21. Dinero en efectivo 2.500.000 aproximadamente

22. Mochila verde con cosas personales

23. Neceser de la marca Kavara que dice Dr. Emilio Rivarola

24. Kit de aislamiento Garrison

“Mi vida entera de la profesión llevaron. Yo también soy profesor de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de Asunción”, comentó.

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