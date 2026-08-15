Danubio se queda sin entrenador por segunda vez en dos semanas y por tercera en el año

El equipo franjeado comenzó el año bajo la dirección técnica del argentino Diego Monarriz, quien asumió el cargo el 12 de diciembre del pasado año.

Cuatro meses después, Danubio anunció su salida tras un comienzo del Torneo Apertura en el que sumó tres victorias, cuatro igualdades y tres derrotas.

Desde ese entonces, el equipo trabajó interinamente bajo las órdenes de Matosas, quien se desempeñaba como gerente deportivo de la institución, hasta que el 13 de mayo selló el retorno de Leonardo Ramos.

El 3 de agosto y luego de que Danubio no pudiera sumar de a tres desde la vuelta de este último al banquillo, el club anunció su salida y un día más tarde informó sobre la vuelta al cargo de Matosas.

Finalmente, este sábado, Matosas presentó su renuncia tras dos partidos en los que sumó una derrota por 1-0 ante Montevideo City Torque y un empate 0-0 frente a Boston River.

Danubio se encuentra penúltimo en la Tabla del Descenso y en este momento estaría perdiendo la categoría, lo que lo llevaría a jugar el próximo año en la Segunda División Profesional.

Además, está undécimo en el Torneo Clausura luego de juegos disputados y el domingo los resultados de los equipos que aún no saltaron al campo podrían llevarlo más abajo.

En el Torneo Apertura, el franjeado acabó undécimo y en el Torneo Intermedio fue último en su grupo.