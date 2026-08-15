Jenni Hermoso se despide de los Tigres de México

“Hay una frase que dice: ‘Crecer es aprender a despedirse’. Para mí, no es un adiós, sino un hasta pronto porque una parte de mi vida se queda en México y aquí en Tigres. Esto ha sido lo mejor que me ha podido pasar en la vida. Me llevo muchas amigas”, afirmó la española a través de un vídeo que el equipo publicó en su canal de YouTube.

Hermoso, de 36 años, llegó a los felinos en el Clausura 2024, desde entonces jugó en el equipo 44 partidos y marcó 10 goles, además fue campeona de liga y levantó un título de campeón de campeones.

Desde hace unas semanas varios medios afirmaban que la delantera no seguiría más en el fútbol mexicano, algo que se confirmó este sábado.

“Tengo muchos sentimientos encontrados. Estoy triste porque siempre cerrar ciclos o cambios traen ese sentimiento. Me encontré un equipo ganador, campeón, que me recibió con los brazos abiertos, eso aquí lo pude conseguir. Llegar al equipo más campeón de México fue extraordinario”, aseveró.

Jenni Hermoso, multicampeona con el Barcelona de su país, llegó al fútbol de este país en el Apertura 2022 para formar parte del Pachuca, conjunto con el que disputó 41 partidos y marcó 26 anotaciones, aunque no logró levantar una liga.

Con ese fin firmó con los Tigres UANL en 2024, el equipo más ganador de ligas del campeonato femenino mexicano, que data del 2017.

“Le doy gracias a la afición que me ha cuidado en todo este tiempo, a la directiva y a todos en general. Espero que el equipo siga creciendo y que sigan cuidando a las jugadoras que son parte muy importante de este deporte. Me voy muy feliz de Tigres”, señaló.

En su mensaje, Jenni no sólo agradeció a los Tigres, sino a toda la afición mexicana que aseguró la hizo descubrirse de otras maneras.

“Voy a extrañar muchas cosas, la gente sobre todo y los tacos, claro. México me protegió de muchas cosas. Para mí, México es la mejor decisión que he tenido, me ha hecho conocer una Jenni que no conocía, México es lo mejor que me ha pasado”, concluyó.