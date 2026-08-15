Racing deja último en el Clausura a un Nacional que no levanta cabeza

Tomás Habib a los 55 minutos y Felipe Álvarez a los 82 sellaron el triunfo del conjunto dirigido por Cristian Chambian, campeón del Torneo Apertura y finalista por ello de la Liga Uruguaya.

Nacional sumó su segunda derrota en igual cantidad de presentaciones en el Clausura y atraviesa uno de los peores momentos de un año para el olvido.

En esta temporada, el Tricolor perdió la Supercopa Uruguaya ante Peñarol, cayó en el Clásico de un Torneo Apertura en el que acabó séptimo, despidió al entrenador Jadson Viera y contrató a Jorge Bava, quedó eliminado de la Copa Libertadores en fase de grupos, quedó eliminado de la Copa Sudamericana por el argentino Tigre en los dieciseisavos de final y no pudo acceder a la final del Torneo Intermedio.

Este lunes, luego de caer frente a Boston River por la primera fecha del Clausura, los dirigentes de Nacional mantuvieron una reunión con Bava para analizar el presente del equipo y decidieron respaldarlo "por amplia mayoría".

"Escuchamos a Jorge y hablamos todos los directivos de cuál era la opinión (...) Más que nunca hay que tener tranquilidad. La decisión por amplia mayoría es de mantener al cuerpo técnico. Lo vimos con fuerza, con convicción de que se puede cambiar", puntualizó el presidente de Nacional, Ricardo Vairo, luego de ese encuentro.

Desde su llegada a Nacional, Bava guió al equipo en 25 partidos en los que sumó once victorias, tres igualdades y once derrotas.

El próximo fin de semana, el Tricolor recibirá a Progreso y luego visitará a Peñarol en una nueva edición del Clásico uruguayo.