América y Tigres mantienen paso perfecto en tercera jornada del Apertura femenino

Las Águilas, en las que juega la española Irene Guerrero, remontó para golear 5-1 a un Puebla que sorprendió en el minuto dos gracias al gol de la estadounidense Brina Micheels.

El América, que suma nueve puntos en tres partidos, se sacudió rápido el letargo, encontró el empate seis minutos después vía un remate de cabeza de Angelique Saldivar.

La vuelta al marcador llegó por conducto de la brasileña Priscila da Silva, quien tras una serie de rebotes remató de derecha para el 2-1 al 37. En la agonía de la primera mitad el conjunto local consiguió el 3-1 en un servicio al área por derecha que se anticipó a rematar Alexa Soto.

En la segunda mitad la feria de goles continuó con un disparo raso de larga distancia de la brasileña Geyse, inalcanzable para la guardameta que no pudo impedir el 4-1 al 55 y la cuenta la cerró la venezolana Gabriela García sobre el último minuto en un tiro de esquina en el que recuperó un rebote y remató de derecha para el 5-1.

También este sábado, Tigres UANL superó 1-0 a Juárez FC con gol de Alexia Delgado, con lo que consiguió el tercer triunfo para acumular nueve puntos.

Antes del arranque del encuentro Jenni Hermoso, campeona del mundo con España, se despidió del equipo al que llegó en 2024 y con el que consiguió un título de liga y uno de campeón de campeones.

En otro partido, el Pachuca no tuvo problemas para derrotar 3-1 a los Pumas UNAM con tantos de la brasileña Aline Gomes, de su histórica goleadora Charlyn Corral y de Allison Veloz, mientras que por el equipo visitante descontó la costarricense Priscila Chichilla.

Cerró la actividad de este día la goleada del Tijuana de 5-1 sobre el Necaxa.

La tercera jornada del Apertura arrancó el viernes pasado con la victoria del Cruz Azul 3-1 sobre el Atlante.

Los goles de La Máquina fueron un doblete de Daniela Calderón y un tanto de Liliana Rodríguez; por el Atlante marcó la estadounidense Ricshya Rossandra.

La actividad continuará este domingo con el duelo entre el Guadalajara, que entrena el español Antonio Contreras, y el San Luis. La fecha tres concluirá este lunes con tres partidos: León-Querétaro, Toluca-Atlas y el Monterrey de la española Lucía García jugará en casa del Santos Laguna.