Martín Anselmi (Elche): “Estamos con ilusión, deseo y ganas de competir”

“Estamos felices y con muchísimo entusiasmo después de haber trabajado tanto”, dijo el preparador rosarino, que restó importancia a que su plantilla aún no esté cerrada del todo.

“Hay que centrarse en lo importante, que es competir y poner el foco en LaLiga, y dejar que el mercado fluya”, comentó el argentino, que se mostró convencido de que su equipo creará el “contexto” apropiado para que el nuevo tridente ofensivo dé un gran rendimiento.

“A mí me interesa que el equipo no dependa de los individuos, sino que los individuos dependan del equipo”, explicó el entrenador, que espera un Deportivo de A Coruña muy motivado por su regreso a Primera tras lograr el ascenso en la pasada campaña.

“Es un equipo que sabe lo que hace, que tiene continuidad con el entrenador y que tiene bien trabajado el bloque. Manejan bien las transiciones y son un bloque dinámico”, argumentó Anselmi, que destacó la “jerarquía” del veterano delantero Pierre-Emerick Aubameyang.

“Va a ser un gran partido, pero más allá del ruido y del escenario nos interesa lo que nosotros seamos capaces de hacer. Lo más importante es competir, que es algo que no le puede faltar a mis equipos”, apostilló.

El rosarino indicó que no es partidario de tener un once definido a lo largo de la competición, ya que considera que en el fútbol actual toda la plantilla es necesaria, y confió en que Facu Buonanotte, una de las apuestas del club en el mercado, encuentre en el Elche el lugar para desarrollar “todo su potencial y ser feliz”.

En cuanto a Tiziano Perrotta, delantero argentino incorporado por el Elche y posteriormente cedido a Defensa y Justicia, el técnico comentó que es un atacante con “muy buenas condiciones y con un gran futuro”.

“Le va a venir bien Defensa y Justicia. Tendrá un semestre para evaluar si viene ya o en un año. Es importante que busque continuidad para poder disfrutarlo nosotros”, dijo Anselmi.