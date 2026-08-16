Meteorología anticipa domingo caluroso y un giro de tiempo para la semana

La Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) compartió su informe para este domingo, indicando que la jornada se presentará cálida en sus primeras horas, tornándose calurosa en el transcurso de la mañana y la tarde.

A nivel nacional se esperan temperaturas máximas que oscilarán entre los 31 y 39 °C, acompañadas de vientos del sector norte y noreste con intensidad moderada, los cuales podrían llegar a ser de moderados a fuertes en el noroeste del Chaco.

Para el lunes 17 de agosto, las condiciones se mantendrán similares con temperaturas mínimas estimadas entre 19 y 23 °C y máximas de 29 a 38 °C.

Los vientos persistirán desde el norte y noreste de forma moderada, aunque hacia el final de la jornada comenzarán a rotar hacia el sector sur en los departamentos del sur y oeste de la Región Oriental, así como en el oeste del Chaco.

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Hacia el martes 18 de agosto, el pronóstico indica un incremento gradual de la nubosidad en todo el país, con probabilidad de lluvias dispersas en el oeste de ambas regiones.

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Los vientos irán rotando progresivamente al sector sur en gran parte del territorio nacional, trayendo consigo un descenso en los registros térmicos.

Las mínimas previstas se ubicarán entre los 13 y 22 °C, mientras que las máximas alcanzarán valores de entre 19 y 34 °C.