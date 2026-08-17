Católica, con bajas clave, defiende de local ante Estudiantes opción de avanzar a cuartos

El cuadro chileno, dirigido por el argentino Daniel Garnero, enfrentará el partido de vuelta de los octavos de final sin su capitán el delantero Fernando Zampedri, por acumulación de tarjetas amarillas.

El atacante convirtió el gol del empate, al minuto 80, en el duelo jugado en el estadio UNO Jorge Luis Hirschi y es el máximo goleador de los cruzados en copas internacionales con 19 tantos, pero se suma a una larga lista de bajas en el equipo.

La zona ofensiva es de las más debilitadas, luego de que Cristian Cuevas también quedó fuera por tarjetas amarillas, y se une a las bajas ya conocidas de Juan Francisco Rossel y Diego Valencia, mientras que Clemente Montes sigue en duda.

Montes había evolucionado tras su operación del pie derecho y había oportunidad para su regreso, pero sintió molestias en los últimos entrenamientos, en tanto que Matías Palavecino solo puede jugar algunos minutos.

Ante esta situación, Garnero podría citar por primera vez al delantero colombiano, de 19 años, Nicolás Girón quien ha destacado en el equipo de proyección esta temporada.

"Tenemos que hacer otro estilo de juego, porque de esa forma nos superaron", había dicho Garnero tras el duelo de ida, por lo que prepara un equipo titular en el que tampoco estarán los lesionados Sebastián Arancibia, Juan Ignacio Díaz y Tomás Asta-Buruaga.

Los Cruzados no jugaron el fin de semana por la liga chilena, tras reprogramar su partido, mientras Estudiantes llega a Santiago luego de un triunfo contundente por 4-0 en el clásico de La Plata ante Gimnasia.

El extremo Joaquín Tobio Burgos volvió a convertir en este encuentro por la liga argentina, luego de haber marcado el tanto de abrir el marcador ante Católica en la ida.

El técnico del cuadro argentino, Alexander Medina, aseguró que su rival "es un equipo muy trabajado" y que espera "un equipo duro y fuerte, que de local lo hace bien".

Los Cruzados, que están volviendo a disputar la Libertadores tras cuatro años de ausencia, perdieron con Boca Juniors (1-2), igualaron con Cruzeiro (0-0) y vencieron al Barcelona ecuatoriano (2-0) en la fase de grupos y la última vez que llegaron a cuartos fue en la edición de 2011.

"Nosotros no especulamos, está en nuestro ADN. Vamos a ir a ganar con inteligencia", afirmó Medina.

Universidad Católica: Vicente Bernedo; Daniel González, Agustín Farías o Gary Medel, Branco Ampuero, Eugenio Mena; Fernando Zuqui, Jhohan Valencia, Jimy Martínez; Diego Corral, Justo Giani y Martín Gómez.

Estudiantes de La Plata: Fernando Muslera; Eric Meza, Santiago Núñez, Tomás Palacios, Gastón Benedetti; Ezequiel Piovi, Alexis Castro; Fabricio Pérez, Tiago Palacios, Joaquín Tobio; Guido Carrillo.

Árbitro: El colombiano Wilmar Roldán.

Estadio: Estadio Claro Arena, Santiago.