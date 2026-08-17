El Benfica arrolla al Casa Pia (0-7)

Fue Prestianni quien abrió la cuenta para las 'águilas', nada más cumplirse el tercer minuto, gracias a un disparo desde fuera del área desviado por un defensa del Casa Pia.

El extremo argentino vuelve a destacar con la camiseta encarnada en este inicio de curso, tras haber registrado un gol y una asistencia en la primera jornada y otro tanto en la fase previa de la Liga Europa, todo ello acompañado de buenas actuaciones.

El Benfica no bajó el ritmo y en el minuto 14 Rafa Silva firmó con una vaselina el segundo gol de los suyos tras un pase de Pavlidis, que fue el protagonista de la segunda mitad, con tres dianas.

En el minuto 47 combinó con Rafa para anotar el tercero de las 'águilas', en el 49 regateó a tres defensas para sumar otro tanto a su cuenta personal y en el 54 completó el triplete con un disparo desde el centro del área.

Nada le salía bien al Casa Pia y en el minuto 58 el ghanés Lawrence Ofori marcó en propia puerta el sexto gol, mientras que el séptimo llegó en el 61 tras un potente remate de Durán, que hizo su primer gol en la Liga Portugal y en la que el Benfica dio una contundente respuesta tras un empate en el primer partido.