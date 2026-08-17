El Diriangén se juega en Guatemala su continuidad en la Copa Centroamericana

El partido se llevará a cabo en el estadio Cementos Progreso, en el norte de la Ciudad de Guatemala, donde el Xelajú cumplirá con el compromiso prácticamente sin posibilidades de avanzar a la siguiente ronda, ya que perdió sus dos partidos iniciales y no suma puntos.

En el otro extremo, el Diriangén se ubica en el cuarto puesto con tres puntos, por lo que un triunfo en Guatemala le permitiría empatar en el primer lugar con el costarricense Alajuelense y el panameño Plaza Amador.

El Xelajú, dirigido por el mexicano Roberto Hernández, viene de perder por 5-2 en casa del Plaza Amador y también por 1-0 ante la Alajuelense en Costa Rica.

El actual subcampeón guatemalteco no ha encontrado el rumbo a nivel internacional y carece de oportunidades para ser uno de los dos clasificados por el grupo A a la siguiente fase del torneo organizado por la Confederación del Norte, Centroamérica y El Caribe (Concacaf).

El Diriangén llegó este lunes a Guatemala bajo el mando de su entrenador, el costarricense Alexander Vargas, mentalizado en acabar con una racha de tres derrotas consecutivas como visitante.

El club de Nicaragua suma una victoria en tres encuentros, frente al Plaza Amador, y el triunfo es lo único que le sirve para seguir con vida en el torneo, a la espera de una combinación de resultados que podría favorecerlo para ser uno de los dos clasificados a la siguiente ronda.

Salvo el Municipal, todos los equipos guatemaltecos que participan en la Copa Centroamericana se encuentran sin posibilidades de estar en cuartos de final, ya que el Xelajú, el Antigua y el Mixco han perdido sus seis encuentros disputados, desatando fuertes críticas de periodistas y medios locales sobre el nivel del fútbol local.

El encuentro de este martes se jugará en el estadio Cementos Progreso y no en la sede del Xelajú, el estadio Mario Camposeco en Quetzaltenango, debido a que dicho escenario deportivo no cuenta con el aval de la Concacaf para juegos internacionales.