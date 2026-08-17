Fútbol Internacional
17 de agosto de 2026 a la - 18:30

El Real Estelí busca afianzarse en el liderato ante un Herediano necesitado

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San José, 17 ago (EFE).- El Real Estelí recibirá este martes al Herediano en la cuarta jornada del Grupo B de la Copa Centroamericana de Concacaf, en un partido que se jugará en el Estadio Independencia, de la ciudad de Estelí, al norte de Nicaragua.

Por EFE

El encuentro marcará el regreso del conjunto costarricense a Nicaragua para afrontar una nueva jornada del toneo regional.

El Tren del Norte llega al compromiso con seis puntos después de sus dos presentaciones, en las que derrotó por 2-0 al Antigua GFC en Guatemala y por 3-1 al Alianza de El Salvador. Con esos resultados, el conjunto nicaragüense comparte la parte alta del Grupo B con el Alianza, aunque con un partido menos.

Herediano, por su parte, suma un punto en sus dos juegos de la fase de grupos. El equipo costarricense empató 0-0 ante Marathón en su debut y posteriormente perdió por 1-0 frente al Alianza.

Los florenses llegan además después de perder 1-0 ante San Carlos en el campeonato costarricense, mientras el Real Estelí tuvo descanso durante el fin de semana antes de este compromiso internacional. La delegación del Herediano arribó este lunes a Nicaragua para preparar el encuentro.

El partido corresponde a la cuarta jornada del Grupo B, integrado también por Alianza, Marathón y Antigua GFC. La Copa Centroamericana 2026 reúne a 20 clubes de la región y seis de ellos obtendrán un lugar en la Copa de Campeones de Concacaf 2027.