El Real Estelí busca afianzarse en el liderato ante un Herediano necesitado

El encuentro marcará el regreso del conjunto costarricense a Nicaragua para afrontar una nueva jornada del toneo regional.

El Tren del Norte llega al compromiso con seis puntos después de sus dos presentaciones, en las que derrotó por 2-0 al Antigua GFC en Guatemala y por 3-1 al Alianza de El Salvador. Con esos resultados, el conjunto nicaragüense comparte la parte alta del Grupo B con el Alianza, aunque con un partido menos.

Herediano, por su parte, suma un punto en sus dos juegos de la fase de grupos. El equipo costarricense empató 0-0 ante Marathón en su debut y posteriormente perdió por 1-0 frente al Alianza.

Los florenses llegan además después de perder 1-0 ante San Carlos en el campeonato costarricense, mientras el Real Estelí tuvo descanso durante el fin de semana antes de este compromiso internacional. La delegación del Herediano arribó este lunes a Nicaragua para preparar el encuentro.

El partido corresponde a la cuarta jornada del Grupo B, integrado también por Alianza, Marathón y Antigua GFC. La Copa Centroamericana 2026 reúne a 20 clubes de la región y seis de ellos obtendrán un lugar en la Copa de Campeones de Concacaf 2027.