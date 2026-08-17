¿Paraguay tiene un historial de eventos sísmicos peligrosos? Esto dice un experto

Los recientes terremotos en Venezuela, Colombia, Indonesia y también otros países generan alertas o dudas sobre si tales situaciones podrían registrarse también en Paraguay. Al respecto, el geólogo Alcides Caballero primeramente mencionó que nuestro país “está alejado de los bordes de placas tectónicas”.

Asimismo, Paraguay, al estar “distante” de esos bordes, cuenta con una “baja peligrosidad en esos términos” e incluso apuntó que el “catálogo” de eventos sísmicos nacional no supera la magnitud de 5,7.

“Son sismos de baja magnitud; en un promedio aproximado, 2,8, 3,2. Es prácticamente percibido por personas que están cercanas al evento y los instrumentos de medición nada más”, citó.

También detalló que cuando en Paraguay ocurre un “evento”, este es “muy diferente” a lo que se puede registrar en Chile, Perú, Colombia, Venezuela o “todo lo que estamos viendo ahora”, ya que si ocurre, las personas sienten un “ligero temblor de unos segundos” y es descripto como si fuera que un “camión pasa debajo de ellos”.

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Terremotos en otros países y Paraguay

Ante la consulta sobre si lo que ocurre en alguno de los países mencionados podría tener algún tipo de repercusión en Paraguay, Caballero sostuvo que “nada está relacionado a la sismicidad local”, ya que los sismos registrados históricamente “son autóctonos, propios y tienen sus propio génesis”.

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“Están totalmente aislados a los eventos que ocurren en Los Andes o cercanos a ellos. Paraguay no posee un catálogo de sismos de gran magnitud que hayan producido daños edilicios; no tenemos un registro de eventos que hayan destruido hogares o edificios”, mencionó.

Además, citó que el último evento sísmico registrado en Paraguay data del 2024 y hasta ahora todos los que sucedieron “son de baja magnitud” y por ende tampoco tienen la “fuerza” de los sismos que están en territorios más cercanos al océano.

“Estamos alejados de esos bordes activos. Chile es un país sísmico, también Argentina, te lo dice la historia, Nicaragua, Perú... tenés un historial. (En Paraguay) no tenemos un historial de eventos sísmicos de gran magnitud que sean peligrosos; Paraguay está en una zona estable sísmicamente, pero eso no se significa que no pueda ocurrir un evento de aquí a mañana, 10 o 50 años”, concluyó.

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