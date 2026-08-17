Federación Escocesa retira su apoyo a Gianni Infantino

Numerosas federaciones nacionales le han retirado ya el apoyo al dirigente italosuizo de 54 años, Gianni Infantino, único candidato por el momento para su reelección el próximo mes de marzo.

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Para seguir en el puesto, que ocupa desde 2016, Infantino necesita del apoyo de la mayoría de las 211 asociaciones miembro de la máxima autoridad del balompié.

“La Federación Escocesa no votará por Gianni Infantino. Eso está en línea con la postura de la UEFA que nosotros hemos mantenido”, declaró Ian Maxwell, director general de la federación escocesa.

Inglaterra, Irlanda y Gales son algunas de las federaciones que ya han anunciado que no votarán por el actual mandatario.

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El fútbol “no pertenece a ningún individuo”, valoraron la semana pasada las confederaciones europea (UEFA), norte y centroamericana y del Caribe (Concacaf) y asiática (AFC) en una “carta abierta” en común.

Según estas tres instituciones, “cuando la confianza está rota por el engaño, cuando un individuo se sitúa por encima del colectivo que le ha confiado la autoridad, ese deber está abandonado”.

“Obviamente ha habido fallos en el liderazgo, una falta de transparencia, una falta de diálogo con las federaciones miembros y es algo que debemos corregir”, añadió el lunes Maxwell.

“La transparencia y la gobernanza deben cambiar. En qué forma o a qué se parecerá, es algo todavía por debatir”, continuó.