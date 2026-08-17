Independiente le ganó con autoridad a Lanús tras la salida de Quinteros

Los rojos de Avellaneda ganaron con dos goles de Lautaro Millán y uno del chileno Maximiliano Gutiérrez, mientras que el tanto del descuento del granate lo consiguió Allan Wik, en una tarde-noche que le permitió al equipo vencedor escalar a la tercera posición de la Zona A.

Entre tanto, Instituto quedó como único líder, con 12 puntos, escoltado por Vélez Sarsfield, con 11, luego de su empate de este lunes 1-1 con Defensa y Justicia.

En la Zona B, en tanto, Argentinos Juniors es el único líder, con 12 unidades, pese a la derrota por 2-0 del domingo ante River Plate. Los bichos colorados son escoltados por Belgrano de Córdoba y Rosario Central, cada uno con diez enteros.

El fútbol argentino continuará esta semana con la participación de sus equipos en las copas Libertadores y Sudamericana, mientras que otros lo harán en el ámbito local en la Copa Argentina.