Fútbol Internacional
17 de agosto de 2026 a la - 12:55

Peñarol se asegura al argentino Leonel Jaime hasta 2027

Imagen sin descripción

Montevideo, 17 ago (EFE).- Peñarol se aseguró la continuidad hasta el próximo año del argentino Cristian Leonel Jaime, quien juega allí cedido desde River Plate, luego de que el atacante superara los minutos jugados necesarios para activar esta cláusula.

Por EFE

Este lunes, el Aurinegro compartió en sus redes sociales una imagen del futbolista y destacó que ya disputó más de 360 minutos, por lo que seguirá vistiendo esa camiseta.

Desde su llegada a Uruguay, Jaime se convirtió en una de las grandes figuras de Peñarol y también de la liga local, donde su equipo lidera la Tabla Anual acumulada.

El joven se estrenó en el empate 1-1 ante Racing por la quinta jornada del Torneo Intermedio saltando desde el banquillo a los 41 minutos y a partir de allí siempre fue titular.

De acuerdo con esto, estuvo en el once en los triunfos por 3-0 ante Boston River y Cerro Largo en las dos últimas jornadas del mencionado certamen y en la final en la que Peñarol goleó por 5-1 a Montevideo Wanderers.

Jaime fue la gran figura de ese partido, asistiendo a Matías Arezo para que anotara el segundo y convirtiendo el cuarto tras definir de gran manera un mano a mano contra el portero rival.

Este domingo, el argentino jugó desde el inicio el duelo ante Central Español por la segunda fecha del Clausura y marcó el gol que selló el triunfo del Carbonero por 2-1.

Este juego marcó el estreno de Peñarol en este torneo, luego de que el partido de la primera fecha frente a Montevideo City Torque fuera suspendido por una falla en la red lumínica del estadio.

En este momento y luego de haber ganador el Intermedio, el conjunto que dirige Diego Aguirre suma tres enteros en el Clausura y lidera la Anual con un punto de ventaja sobre su más inmediato perseguidor y once más Nacional con un duelo menos jugado.

El próximo fin de semana, Peñarol visitará a Deportivo Maldonado y luego recibirá a Nacional para jugar una nueva edición del Clásico uruguayo.