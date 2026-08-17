Peñarol se asegura al argentino Leonel Jaime hasta 2027

Este lunes, el Aurinegro compartió en sus redes sociales una imagen del futbolista y destacó que ya disputó más de 360 minutos, por lo que seguirá vistiendo esa camiseta.

Desde su llegada a Uruguay, Jaime se convirtió en una de las grandes figuras de Peñarol y también de la liga local, donde su equipo lidera la Tabla Anual acumulada.

El joven se estrenó en el empate 1-1 ante Racing por la quinta jornada del Torneo Intermedio saltando desde el banquillo a los 41 minutos y a partir de allí siempre fue titular.

De acuerdo con esto, estuvo en el once en los triunfos por 3-0 ante Boston River y Cerro Largo en las dos últimas jornadas del mencionado certamen y en la final en la que Peñarol goleó por 5-1 a Montevideo Wanderers.

Jaime fue la gran figura de ese partido, asistiendo a Matías Arezo para que anotara el segundo y convirtiendo el cuarto tras definir de gran manera un mano a mano contra el portero rival.

Este domingo, el argentino jugó desde el inicio el duelo ante Central Español por la segunda fecha del Clausura y marcó el gol que selló el triunfo del Carbonero por 2-1.

Este juego marcó el estreno de Peñarol en este torneo, luego de que el partido de la primera fecha frente a Montevideo City Torque fuera suspendido por una falla en la red lumínica del estadio.

En este momento y luego de haber ganador el Intermedio, el conjunto que dirige Diego Aguirre suma tres enteros en el Clausura y lidera la Anual con un punto de ventaja sobre su más inmediato perseguidor y once más Nacional con un duelo menos jugado.

El próximo fin de semana, Peñarol visitará a Deportivo Maldonado y luego recibirá a Nacional para jugar una nueva edición del Clásico uruguayo.