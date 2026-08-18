Alexis Sánchez llega a Montreal para ser campeón: "Mi mentalidad es siempre ganar"

"Yo confío en mi capacidad como jugador. Nací jugando al fútbol", señaló Sánchez, quien reconoció que quería permanecer una temporada más en Europa y que el Sevilla le había ofrecido esa posibilidad, pero decidió poner fin a esa etapa de su carrera.

El máximo goleador y futbolista con más partidos disputados con la selección chilena explicó que uno de los motivos para elegir Montreal fue el crecimiento de la MLS y la llegada a la competición de figuras internacionales.

"Vi que estaban viniendo todos los jugadores del Mundial. Estaba viendo Messi, Suárez, Lewandowski, y dije: '¿Por qué no venir? Dame una oportunidad de jugar acá con los grandes, jugar a nivel mundial y competir'", declaró.

"La MLS, el campeonato, está creciendo mucho", añadió.

Sánchez, que firmó como jugador franquicia hasta la temporada Sprint de 2027, con una opción del club para la temporada 2027-2028, llega después de 18 temporadas en Europa y de haber militado, entre otros, en Barcelona, Arsenal, Manchester United, Inter de Milán, Marsella y Sevilla.

El chileno insistió en que su objetivo en Montreal es ganar: "Yo, en mi mentalidad, es siempre salir campeón. En cada lugar que fui siempre salí campeón".

También destacó el papel que espera desempeñar como referente para los futbolistas más jóvenes y aseguró que quiere transmitirles la experiencia acumulada durante su carrera.

Sobre su estado físico, Sánchez admitió que necesita ritmo de competición, aunque aseguró sentirse preparado.

"Mi cuerpo es como un niño de 25, porque siempre me recupero rápido", afirmó, antes de añadir que será el terreno de juego el que determine hasta dónde puede llegar: "El día que no me exija, personalmente diré: 'No puedo más'".

Sánchez también recordó su anterior paso por Canadá, donde Chile terminó tercero en el Mundial Sub-20 de 2007, y dijo que aquella experiencia le dejó "recuerdos" de la cultura canadiense.