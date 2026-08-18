Antigua y Barbuda, tercer país de Concacaf que apoya a Infantino frente a postura regional

Es el tercer país que se desmarca de la posición regional, después de que México -uno de los organizadores del último Mundial, junto con Estados Unidos y Canadá- y San Cristóbal y Nieves expresaran públicamente su apoyo al liderazgo del suizo al frente del fútbol mundial.

La posición de la ABFA se conoce en plena crisis en torno al proyecto FFE, impulsado por Infantino para permitir la entrada de inversión privada en una parte de los derechos comerciales de las competiciones de la FIFA; proyecto que fue retirado ante las numerosas críticas internacionales recibidas.

La iniciativa contemplaba la venta de alrededor del 20 % de esos derechos por unos 4.200 millones de dólares y provocó las críticas por parte de la UEFA, la Confederación Asiática de Fútbol (AFC) y la Concacaf por la falta de transparencia y de consulta a las federaciones miembro.

Finalmente, Infantino anunció el 31 de julio la retirada de la propuesta después de que el proyecto generara una profunda división dentro del fútbol internacional. La FIFA señaló entonces que, tras escuchar las distintas opiniones, la iniciativa ya no contribuía al objetivo inicialmente planteado de unir y mejorar el fútbol mundial.

En un comunicado, la federación de Antigua y Barbuda expresó su "más profundo e incondicional respaldo" a Infantino y destacó su liderazgo al frente de la FIFA, especialmente por las inversiones destinadas al desarrollo del fútbol, las infraestructuras de base y la ampliación de las oportunidades para las asociaciones de menor tamaño.

La ABFA también valoró las políticas impulsadas durante el mandato de Infantino y defendió que han permitido que las federaciones más pequeñas tengan una mayor participación y presencia en el escenario internacional.

La posición de Antigua y Barbuda adquiere especial relevancia al tratarse de una de las 41 asociaciones miembro de Concacaf, que el 30 de julio rechazó por unanimidad el proyecto FFE y reclamó que cualquier iniciativa de este tipo respete los procedimientos de gobernanza, la transparencia y la consulta con las partes implicadas.

El respaldo de la ABFA se suma a los de México, cuya federación anunció su apoyo a Infantino por su "liderazgo" para impulsar "el desarrollo del fútbol a través del fortalecimiento institucional", y de San Cristóbal y Nieves, que también apoyó al dirigente después de la retirada del proyecto.

En las últimas semanas, varias federaciones han retirado su apoyo a Infantino de cara a su candidatura para continuar al frente de la FIFA, entre ellas Nueva Zelanda, Irlanda, Finlandia, Gales, Inglaterra, Suecia, Serbia o Escocia; incluso, la de Noruega ha llegado a pedir su inmediata renuncia.

No obstante, Infantino mantiene apoyos relevantes dentro del fútbol internacional, entre ellos los de la Confederación Africana de Fútbol (CAF) y la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol).

Infantino aspira a continuar al frente de la FIFA en el Congreso previsto para marzo de 2027, en el que buscará un cuarto mandato.