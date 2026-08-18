Coquimbo y Platense se disputan un cupo a cuartos de Libertadores histórico para ambos

Los Piratas apostarán por la fuerza de su localía en el Francisco Sánchez Rumoroso para completar el esfuerzo que significó nivelar la serie ante El Calamar, en localidad bonaerense de Vicente López, donde el delantero Guido Vadalá consiguió un gol al minuto 94 para empatar tras el tanto inicial de Luciano Giménez.

El técnico del Marrón, Martín Palermo, encara la serie bajo la premisa de que "está abierta para los dos" y aspira a revertir el sinsabor que les dejó el encuentro de ida en el que pudieron ponerse arriba en el marcador con un penal, que Diego Sánchez le atajó a Guido Mainero.

El exgoleador de Boca, Palermo, suma tres partidos con Platense y afronta la gran responsabilidad tras sustituir al entrenador Walter Zunino, para guiar a un club que quiere seguir haciendo historia luego de convertirse en campeón del fútbol argentino por primera vez en 2025.

El partido es emotivo para los aurinegros jugando de local, luego de que la región de Coquimbo haya sido una de las más afectadas por el temporal que ha azotado a Chile desde el pasado 14 de julio, con lluvias e inundaciones en distintas intensidades que han recorrido el país de norte a sur.

Además, el entrenador Hernán Caputto había adelantado que en lo deportivo será un duelo complejo: "tenemos que mantener los pies en la tierra. Vamos a enfrentar un partido durísimo, igual o peor que el que jugamos acá", dijo en referencia a la ida en Argentina.

Coquimbo llega descansado tras no jugar el fin de semana por la liga chilena, ante la reprogramación del partido, en tanto que Platense empató 1-1 ante Boca Juniors con un equipo alternativo.

El ganador de esta serie se enfrentará con el vencedor del cruce entre Fluminense e Independiente Rivadavia, cuyo juego de vuelta se disputa este martes en Mendoza.

Coquimbo Unido: Diego Sánchez; Francisco Salinas, Elvis Hernández, Benjamín Gazzolo, Juan Cornejo; Alejandro Camargo, Sebastián Galani; Cristian Zavala, Pablo Rodríguez, Luis Riveros; Lucas Pratto.

Platense: Juan Pablo Cozzani; Juan Ignacio Saborido, Ignacio Vázquez, Víctor Cuesta, Tomás Silva; Pablo Ferreira, Martín Barrios; Franco Zapiola, Bautista Merlini, Guido Mainero; Luciano Giménez.

Árbitro: El peruano Roberto Pérez.

Estadio: Estadio Francisco Sánchez Rumoroso, Coquimbo.