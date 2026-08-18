Cruzeiro confía en dar un maracanazo para eliminar al campeón Flamengo

Pese a haber cedido un empate 1-1 la semana pasada en el partido de ida en casa, el estadio Mineirão, el conjunto azul de Belo Horizonte avanzará a la próxima fase con una victoria por cualquier marcador en el Maracaná de Río de Janeiro.

Los visitantes podrán avanzar incluso con un empate en la casa del Flamengo, en la que se esperan tribunas llenas, si consiguen ser más efectivos en la definición por los penaltis.

La confianza del Cruzeiro se basa en su actual fase, sin derrotas en los últimos cinco partidos, y en las victorias que cosechó en sus dos últimos partidos como visitante, frente al Internacional y al Corinthians por el Campeonato Brasileño.

El equipo comandado por el técnico portugués Artur Jorge también espera que la posibilidad de contar con varios titulares ausentes en el partido de ida aumente su potencial frente al Flamengo.

Tras su victoria en la visita al Corinthians incluso con algunos titulares reservados, Cruzeiro tendrá de regreso el miércoles al volante Matheus Henrique y al atacante Wesley, ausentes en el último compromiso, y al lateral Fágner y al centrocampista Lucas Romero, que cumplieron una fecha de suspensión en el partido de ida.

El departamento médico también recuperó al colombiano Néiser Villarreal, que podrá reforzar en el ataque al ecuatoriano Keny Arroyo, autor del gol en el partido de ida.

Además de su condición de favorito, de haber sido el club con mejor campaña en la fase de grupos de la Libertadores (cinco victorias y un empate) y del fuerte apoyo de su hinchada en el Maracaná, Flamengo llega animado tras la goleada por 5-1 que le endosó al Mirassol el pasado domingo por la Liga brasileña.

Flamengo también llega confiado tras haber vencido sus últimos cinco compromisos y haberse consolidado en el segundo lugar en la clasificación del Campeonato Brasileño, a solo tres puntos del líder Palmeiras.

Una de las dudas del técnico del conjunto carioca, el también portugués Leonardo Jardim, es la condición del delantero Bruno Henrique, que dejó el último partido quejándose de molestias, pero el entrenador podrá contar con el goleador Pedro, autor de dos de los goles frente al Mirassol.

Igualmente tendrá en el banquillo de suplentes y a su disposición al punta colombiano Jorge Carrascal, uno de los más destacados en la victoria del domingo.

Flamengo: Agustín Rossi; Guillermo Varela (o Emerson Royal), Léo Ortiz, Léo Pereira, Ayrton Lycas; Erick Pulgar, Jorginho, Giorgian de Arrascaeta; Gonzalo Plata (o Jorge Carrascal), Pedro y Samuel Lino. Entrenador: Leonardo Jardim.

Cruzeiro: Otávio; William (o Fágner), Fabrício Bruno, Jonathan Jesus, Gabriel Rojas; Lucas Romero (o Matheus Henrique), Gerson, Matheus Pereira; Keny Arroyo, Kaio Jorge y Wesley. Entrenador: Artur Jorge.

Árbitro: el uruguayo Gustavo Tejera, auxiliado en las bandas por sus compatriotas Nicolás Tarán y Horacio Ferreiro y en el VAR por Andrés Cunha.

Estadio: Maracaná, de Río de Janeiro.

Hora: 21.30 local (00.30 GMT del jueves).