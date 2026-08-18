El Atlético ultima su preparación para el estreno sin Sorloth ni Cuti Romero

El resto de efectivos están a disposición del técnico argentino, con los condicionantes derivados del Mundial 2026.

Por ejemplo, Julián Alvarez, Marcos Llorente, Álex Baena y Juan Musso sólo han completado una semana de entrenamientos con el equipo, sin ni siquiera haber disputado ningún minuto en los cuatro amistosos de preparación.

Por eso, se prevé que ninguno de los cuatro formarán en el once titular del técnico argentino, que podría estar formado por Jan Oblak, en la portería; Carlos Martín o Giuliano Simeone, Jorge Domínguez, Robin Le Normand, David Hancko y Alejandro Grimaldo, en la defensa; Pablo Barrios, Koke Resurrección y Rodrigo Mendoza o Cardoso, en el medio campo; y Arnau Ortiz o Kang in Lee y Ademola Lookman, en la delantera.

El entrenamiento se desarrolló en el estadio Metropolitano, escenario del encuentro de la primera jornada de LaLiga EA Sports, en la que el Atlético de Madrid recibe al Málaga.