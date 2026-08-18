La colombiana Restrepo marca un gol olímpico en la victoria de Monterrey sobre Santos

Además de Restrepo, los otros goles fueron anotados por la sudafricana Jermaine Seoposenwe, la española Lucía García, de penalti, y un autogol de Amaya Arias; por Santos anotó Ahtziri Méndez.

Fue el tercer triunfo consecutivo para las Rayadas, que suman nueve puntos. Santos se quedó en tres unidades.

Monterrey tomó la iniciativa desde el principio del juego, lo que le dio rápidos dividendos.

Al minuto cinco tomó ventaja en un saque de banda que controló la española Lucía García, quien entró al área y cedió a la incorporación de Jermaine Seoposenwe, quien definió de derecha para el 0-1.

La presión visitante provocó un penalti sobre Alejandra Calderón, que ejecutó Lucía García a la izquierda de la guardameta para festejar el 0-2.

El 0-3 cayó al 32 en un tiro de esquina que cobró Marcela Restrepo, en el que el balón superó la estirada de la portera Kathia Mendoza para celebrar el gol olímpico.

En la segunda parte las Rayadas anotaron el 0-4 al minuto 85, en una jugada por izquierda que terminó con un servicio que Amaya Arias metió en su portería en su intento por despejar.

El Santos descontó 1-4 en tiempo agregado con un remate de cabeza de Ahtziri Méndez en un tiro de esquina.

Más temprano el Querétaro derrotó 0-1 al León con gol de Allie George.

Y el Toluca rescató el empate 1-1 ante el Atlas. El visitante se puso en ventaja con gol de la española Aitana Martínez; el local empató gracias a la francesa Eugenie Le Sommer.

La tercera jornada del Apertura inició el pasado viernes con el triunfo del Cruz Azul 3-1 sobre el Atlante.

La Máquina sumó con un doblete de Daniela Calderón y un gol de Liliana Rodríguez; por Atlante se hizo presente la estadounidense Ricshya Rossandra.

El sábado, las Águilas del América, en las que actúa la española Irene Guerrero, alargó su paso perfecto con goleada de 5-1 sobre el Puebla.

El América anotó gracias a Angelique Saldivar, Priscila da Silva, Alexa Soto, la brasileña Geyse y la venezolana Gabriela García; la estadounidense Brina Micheels anotó para el Puebla.

El mismo día los Tigres UANL superaron 1-0 a Juárez FC con gol de Alexia Delgado.

Fue la tercera victoria para las felinas, que son dirigidas por el español Pedro Martínez.

El Pachuca le ganó 3-1 a los Pumas UNAM, en los que se desempeña la española Andrea Pereira.

Las Tuzas anotaron por conducto de la brasileña Aline Gomes, Charlyn Corral y Allison Veloz; Pumas marcó gracias a la costarricense Priscila Chichilla.

El domingo, el Guadalajara, que entrena el español Antonio Contreras, venció 3-1 al San Luis.

Los goles de las Chivas los convirtieron Alicia Cervantes, Jasmine Cásarez y Joseline Montoya; por San Luis anotó la venezolana Enyerliannys Higuera.