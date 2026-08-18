Marathón y Alianza se juegan sus opciones de avanzar a cuartos en la Copa Centroamericana

El encuentro se disputará a las 19.00 hora local (01.00 GMT del jueves) en el estadio Francisco Morazán de San Pedro Sula, escenario en el que el conjunto hondureño, bajo el mando del entrenador argentino Silvio Rudman, buscará aprovechar su condición de local para conseguir su segunda victoria en el torneo.

El Marathón, que participa por segunda ocasión en el torneo, empezó su recorrido con un empate sin goles ante el vigente campeón costarricense, Herediano, y posteriormente goleó por 0-3 al Antigua guatemalteco, resultados que lo ubican en la tercera posición del grupo B, con cuatro puntos.

Un triunfo en casa permitiría al cuadro verdolaga sobrepasar a la escuadra salvadoreña en la tabla de posiciones y asumir el control de su destino rumbo a los cuartos de final, antes de recibir en la última jornada al Real Estelí nicaragüense.

Marathón también apuesta a superar por primera vez la fase de grupos, después de que en su debut, en 2024, terminara con dos victorias y dos derrotas, sin lograr avanzar.

Alianza, por su parte, llega a tierras hondureñas ubicado en la segunda posición del grupo con seis unidades, tras cosechar dos victorias y una derrota en sus primeros tres compromisos.

El equipo salvadoreño, dirigido por el argentino Roberto 'Tito' Pompei, debutó con una victoria por 2-1 sobre Antigua, derrotó por 1-0 al Herediano y cayó por 3-1 frente al Real Estelí.

Necesita sumar al menos un punto para mantener su ventaja sobre el Marathón y asegurar sus posibilidades de clasificar a la siguiente ronda.

Este choque reeditará el enfrentamiento entre ambos clubes en la edición de 2024, cuando Marathón se impuso por 1-0 a Alianza.

El Grupo B está integrado además por Herediano, Antigua y Real Estelí. Los dos primeros clasificados avanzarán a cuartos de final del certamen, que además otorga plazas para la Copa de Campeones de Concacaf 2027.

Marathón: Jonathan Rougier; Nataniel Santos Martínez, Javier Rivera, Henry Figueroa, José Aguilera, Yairo Moreno, Tomás Sorto, Brian Farioli, Carlos Pérez, Nicolás Messiniti y Alberth Elis.

Alianza: Danilo Joya; Bryan Tamacas, William Parra, Julio Sibrián, Nelson Rodríguez, Narciso Orellana, Moris Aguirre, Leonardo Menjívar, Matías Mier, Juan Carlos Portillo y David León.

Estadio: Francisco Morazán, de San Pedro Sula.

Hora: 19.00 local (01.00 GMT del jueves).