Montevideo City, a por los cuartos ante un Tigre que apela a repetir lo hecho en Uruguay

La semana pasada, el conjunto dirigido por Marcelo Méndez se impuso por 0-1 en Argentina con un tanto de Franco Pizzichillo y afrontará la vuelta con ventaja y sabiendo que tanto una victoria como un empate lo pondrán entre los ocho mejores del certamen.

El Tigre es la cruz de la moneda. Para alcanzar los cuartos de final, deberá ganar en Montevideo, donde ya lo consiguió cuando se enfrentó al Nacional en los dieciseisavos de final en el Gran Parque Central (0-3).

En esta oportunidad, el histórico estadio Centenario será testigo de un encuentro que comenzará a las 21:30 hora local (00:30 GMT) y será arbitrado por el ecuatoriano Guillermo Guerrero.

Tras haber afrontado este fin de semana su duelo de la segunda fecha del Torneo Clausura uruguayo con un once totalmente alternativo, Méndez hará cambios y seguramente repetirá el equipo que ganó en Argentina.

El Montevideo City afrontaría el duelo con Franco Torgnascioli; Eduardo Agüero, Gary Kagelmacher, Kevin Silva, Ezequiel Busquets; Diogo Guzmán, Pablo Siles, Facundo Silvera; Franco Pizzichillo, Salomón Rodríguez y Esteban Obregón.

El Tigre también hará cambios respecto al equipo que se enfrentó el fin de semana al Aldosivi en la liga local y también al que disputó el encuentro de ida, en el que no participó el goleador Ignacio Russo.

El número '29' será titular en un once que jugaría con Felipe Zenobio; Valentín Moreno, Joaquín Laso, Alan Barrionuevo, Nahuel Banegas; Jalil Elías, Martín Garay, Tiago Serrago, Jabes Saralegui, Santiago López y Russo.

El ganador de esta serie jugará los cuartos de final contra el vencedor de la eliminatoria entre el Cienciano y el Botafogo. La ida acabó con victoria del equipo peruano por 6-1.