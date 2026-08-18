Nefrólogo que analizó la muerte de Maradona: "Tenía una enfermedad renal crónica"

“También había daños agudos, pero el daño crónico estaba hace 10 años fácil”, aseguró Trimarchi.

El especialista detalló que los riñones de Maradona superaban con creces el peso promedio estimado en personas de su altura y que tenían glomeruloesclerosis, enfermedad que consiste en el bloqueo de algunos vasos sanguíneos, así como necrosis tubular aguda.

Los daños renales, según el perito, podrían deberse a factores detectados en Maradona como "obesidad, antecedentes de haber consumido cocaína o hipertensión arterial".

En cuanto al peso de los órganos, explicó que "para que un riñón se llene de agua tiene que pasar un tiempo largo".

Maradona murió el 25 de noviembre de 2020 mientras cursaba un tratamiento domiciliario en una casa a las afueras de Buenos Aires, a causa de un edema pulmonar producto de una miocardiopatía crónica reagudizada por la insuficiencia cardíaca, según la autopsia.

Durante las dos semanas que el astro permaneció en esa casa, familiares, empleados y otros allegados advirtieron que se encontraba "muy hinchado", a lo que su médico de cabecera, Leopoldo Luque, respondió: "Ya se va a deshinchar".

Trimarchi dijo que la forma más eficiente de controlar a un paciente con problemas renales crónicos es pesarlo constantemente -"eso hace que te adelantes a una insuficiencia cardíaca, edema o a una disnea, que es cuando ya el paciente empieza a tener falta de aire-", e indicó que Maradona debería haber tenido un seguimiento nutricional.

Según se ha sabido en el juicio, Maradona no seguía una dieta específica y, de acuerdo a la declaración de otro perito, consumía una de las marcas de agua mineral con más sodio del mercado.

La Justicia argentina creó en 2021 una Junta Médica Interdisciplinaria integrada por peritos oficiales -entre médicos legistas, un cardiólogo, dos psiquiatras, un toxicólogo, un nefrólogo y un hepatólogo-, así como peritos de la defensa y de la querella para analizar las circunstancias de la muerte de Maradona.

Todos estos profesionales comenzaron a prestar declaración ante el tribunal oral la semana pasada.

El jueves pasado, el cardiólogo Gustavo Di Niro, otro de los miembros de la junta médica, declaró que los médicos a cargo de la salud de Maradona no actuaron ante las numerosas alarmas compatibles con una falla cardíaca, como acumulación de líquido, problemas para respirar y un estado de conciencia alterado.

Además de Luque, son juzgados en este proceso la psiquiatra Agustina Cosachov, el psicólogo Carlos Díaz; la doctora y coordinadora de la empresa Swiss Medical, Nancy Forlini; el médico Pedro Di Spagna; el coordinador de enfermeros, Mariano Perroni; y el enfermero Ricardo Almirón, todos por el delito de homicidio simple con dolo eventual.