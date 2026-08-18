Clima
18 de agosto de 2026 a la - 13:44

Los dos departamentos que están ahora en zona de tormentas eléctricas

Lluvia en Taiwán
La Dirección de Meteorología ha emitido un aviso de tiempo severo ante el avance de núcleos de tormenta sobre el suroeste de la Región Oriental. EFE/EPA/RITCHIE B. TONGORITCHIE B. TONGO

La Dirección de Meteorología ha emitido un aviso de tiempo severo ante el avance de núcleos de tormenta sobre el suroeste de la Región Oriental. Las zonas sur de los departamentos de Misiones y Ñeembucú serían las más afectadas por el alerta meteorológica.

Por ABC Color

Durante la tarde de este martes se prevé la ocurrencia de fenómenos meteorológicos puntualmente intensos en la zona de cobertura compuesta por la parte sur de Misiones y Ñeembucú.

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Detalles del pronóstico

Se esperan lluvias acompañadas de tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de viento de intensidad moderada a fuerte y la caída ocasional de granizo.

Por ende, se recomienda a la población de los departamentos afectados tomar las precauciones necesarias ante el riesgo de raudales, ráfagas repentinas de viento y descargas eléctricas.

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