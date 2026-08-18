Los dos departamentos que están ahora en zona de tormentas eléctricas

Durante la tarde de este martes se prevé la ocurrencia de fenómenos meteorológicos puntualmente intensos en la zona de cobertura compuesta por la parte sur de Misiones y Ñeembucú.
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Detalles del pronóstico
Se esperan lluvias acompañadas de tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de viento de intensidad moderada a fuerte y la caída ocasional de granizo.
Por ende, se recomienda a la población de los departamentos afectados tomar las precauciones necesarias ante el riesgo de raudales, ráfagas repentinas de viento y descargas eléctricas.
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